Brytyjscy liderzy religijni sprzeciwiają się legalizacji wspomaganego samobójstwa

Liderzy społeczności wyznaniowych porozumieli się, by razem stanąć przeciwko legalizacji wspomaganego samobójstwa, zanim Parlament rozpocznie obrady na ten temat.

Arcybiskup Canterbury, naczelny rabin i zwierzchnik Kościoła Rzymsko-katolickiego w Anglii i Walii wyrazili głęboki niepokój z powodu zagrożenia dla bezbronnych ludzi w razie, gdyby doszło do legalizacji samobójstwa wspomaganego.

Ostrzeżenie pojawia się przed drugim czytaniem projektu ustawy Baroness Meacher o samobójstwie wspomaganym, zaplanowanym na piątek 22 października w Izbie Lordów.

Projekt proponuje, by osoby nieuleczalnie chore, którym zostało mniej niż sześć miesięcy życia, miały pozwolenie na zakończenie życia z pomocą samobójstwa wspomaganego.

We wspólnym liście do członków Izby Lordów, arcybiskup Justin Welby, kardynał Vincent Nichols i naczelny rabin Ephraim Mirvis wezwali do skupienia uwagi na „wspomaganym życiu”, zamiast wspomaganym umieraniu.

Poddali w wątpliwość dostateczność obiecanych zabezpieczeń, ostrzegając, że umieszczanie bezbronnych ludzi w sytuacji, w której będą jeszcze bardziej zagrożeni, nie posłuży wspólnemu dobru.

Dzieląc się „głębokim niepokojem” w związku z propozycjami, wezwali do stworzenia pełnego współczucia społeczeństwa, które oferuje wysokiej jakości opiekę paliatywną dla osób w ostatnich miesiącach życia.

„Przez wiarę, jaką wyznajemy, twierdzimy, że każde życie ludzkie jest cennym darem Stwórcy, który należy strzec i chronić” – powiedzieli.

„Wszyscy ludzie wiary, a także niewierzący, mogą podzielać nasze obawy o to, że polityki lub działania, która umieszczą wielu bezbronnych ludzi w sytuacji jeszcze większego zagrożenia, nie służą wspólnemu dobru.

„Apelujemy do ludzi z dowolnego kręgu wiary lub przekonań, by przez naszą wspólną więź człowieczeństwa przyłączyli się do nas w trosce o najbardziej bezbronnych w naszym społeczeństwie.”

„W kontraście do propozycji w projekcie ustawy, podtrzymujemy wezwanie do podjęcia kroków w kierunku zapewnienia dostępu do wysokiej jakości opieki paliatywnej wszystkim u kresu życia.”

„Wierzymy, że celem pełnego współczucia społeczeństwa powinno być wspomagane życie, zamiast zgody na wspomagane samobójstwo”.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today

