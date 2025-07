Sprzeciw wobec legalizacji oddawania komórek jajowych przez kobiety

Szwajcarski Alians Ewangelikalny (SEA) wyraził stanowczy sprzeciw wobec rządowych planów legalizacji dawstwa komórek jajowych dla kobiet, ostrzegając przed poważnymi konsekwencjami etycznymi oraz ryzykiem wykorzystywania podatnych na to dawczyń. Rada Federalna oraz parlament rozważają nowelizację ustawy o medycynie reprodukcyjnej, która umożliwiłaby małżeństwom skorzystanie z tej formy leczenia niepłodności.

Zdaniem SEA proponowane zmiany nie tylko nie rozwiązują istniejących problemów, ale mogą prowadzić do powstania nowych, złożonych dylematów moralnych i społecznych. Po gruntownej analizie teologicznej i etycznej organizacja uznała, że dawstwo komórek jajowych nie powinno być dopuszczone w szwajcarskim porządku prawnym.

Wśród głównych obaw wymieniono możliwość komercjalizacji procesu i eksploatacji kobiet, które mogłyby decydować się na oddanie komórek jajowych z powodów finansowych – co mogłoby naruszać konstytucyjny zakaz handlu ludzkim materiałem genetycznym. SEA zwróciło również uwagę na potencjalne zagrożenia zdrowotne dla dawczyń oraz etyczne kontrowersje związane z niszczeniem embrionów.

Organizacja podkreśliła także, że dzieci poczęte dzięki dawstwu komórek jajowych mogą mieć ograniczony dostęp do informacji o swoim biologicznym pochodzeniu, co może prowadzić do problemów tożsamościowych. Wątpliwości budzi również skuteczność legalizacji w ograniczaniu zjawiska turystyki reprodukcyjnej.

SEA zaznaczyło, że z pełnym zrozumieniem i empatią podchodzi do cierpienia osób zmagających się z bezdzietnością. W ich ocenie Kościół powinien być przestrzenią, w której osoby te znajdą wsparcie, wspólnotę i nadzieję – nawet jeśli nie mogą mieć biologicznych dzieci.