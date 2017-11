Sprawa Chrystusa w kinach

Do kin wchodzi 17 listopada film „Sprawa Chrystusa„. Zachęcamy naszych czytelników do jego obejrzenia.

Znakomicie przyjęty przez widzów w Stanach Zjednoczonych, zrealizowany z dynamizmem, trzymający w napięciu film oparty na prawdziwej historii Lee Strobla, dziennikarza, laureata Nagrody Pulitzera i autora bestsellerowej książki „Sprawa Chrystusa”, na której oparto scenariusz tej pasjonującej opowieści.

Lee (Mike Vogel, „Służące”) był na samym szczycie. Jego mistrzowskie reportaże śledcze przynosiły mu nagrody i umożliwiały awans w „Chicago Tribune”, a w domu czekała na niego kochająca żona (Erica Christensen, „Weronika postanawia umrzeć”) i dzieci. Miał poczucie, że jako pan swojego losu jest zawsze nieomylny. Pewnego wieczoru jednak wszystko się zmieniło… Groźba utraty rodziny stała się przyczyną, dla której ten zagorzały racjonalista i ateista postanowił zmierzyć się z największą tajemnicą chrześcijaństwa. Wtedy jeszcze nie wiedział, że będzie to najważniejsze dziennikarskie śledztwo w dziejach…

Film twórców kultowych produkcji „Bóg nie umarł” i „Czy naprawdę wierzysz”.

POWIEDZIELI O FILMIE Sprawa Chrystusa

„Sprawa Chrystusa” jest znakomitym filmem zawierającym silne przesłanie, które wzmocni twoją wiarę i pobudzi serce.

– Alex Kendrick, reżyser „War Room”

„Sprawa Chrystusa” jest jednym z najważniejszych filmów ostatniej dekady. Książka Lee Strobla jest przejmująca i ważna. Film ujmuje ją perfekcyjnie.

– Patrick Novecosky, redaktor naczelny „Legatus magazine”

„Sprawa Chrystusa” ukazuje sprzeczność tkwiącą w samej istocie niewiary: trzymaj się faktów, a zobaczysz, jak gorzka niepewność doczesnego świata upada pod potęgą świętego lęku i zadziwienia.

– J. Brian Bransfield, sekretarz Konferencji Episkopatu USA

BRIAN BIRD, SCENARZYSTA, O FILMIE Sprawa Chrystusa

Był wrześniowy niedzielny poranek 2015 roku, kiedy mój przyjaciel Lee Strobel wpadł na pomysł, żeby jego światowy bestseller, opartą na faktach „Sprawę Chrystusa” zekranizować. Kiedy wspomniał o tym pomyśle, pokiwałem głową i powiedziałem: „Oczywiście”. Mówiąc szczerze, z Lee Stroblem mógłbym choćby kopać rowy i być szczęśliwym, a co dopiero robić film.

Kilka miesięcy później, gdy Pure Flix, studio, które stoi za produkcją hitu „Bóg nie umarł” z 2014 roku, postanowiło urzeczywistnić marzenie Lee o przeniesieniu „Sprawy Chrystusa” na wielki ekran i poprosiło mnie o napisanie scenariusza oraz pomoc w produkcji, po prostu mnie zamurowało.

Scenarzyści są pierwszymi architektami filmów. My tworzymy plany. Nakreślamy wszystko z detalami: strukturę, wewnętrzną organizację, a także estetykę wewnątrz i na zewnątrz. I wszystko musi być zgodne z zasadami. Wszystko musi się trzymać razem, bo inaczej cały projekt się zawali.

W przypadku „Sprawy Chrystusa” musiałem użyć kilku dźwigów, aby ta budowla mogła dumnie wystrzelić w niebo. Dlatego że książka autorstwa Lee Strobla jest praktycznie encyklopedią wszystkich najlepszych myśli na temat wiarygodności dowodów na życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Wiedziałem, że od tej strony historia będzie mocna – od strony dziennikarskiego śledztwa w sprawie chrześcijaństwa. Ale znając historię życia Lee, zdawałem sobie sprawę, że ten film musi być też historią miłosną. Namówiłem więc Lee i jego żonę, aby spędzili kilka dni ze mną w moim biurze w piwnicy, by zapoznać się z ich prawdziwą podróżą od 1980 roku. Zagłębiliśmy się w nią.

Okazało się, że ich małżeństwo było główną motywacją Lee do próby podkopania chrześcijaństwa. Leslie stała się chrześcijanką, co całkowicie rozwaliło ich perfekcyjnie ateistyczne małżeństwo. Dobrali się do niej „głosiciele Ewangelii”, więc Lee zdecydował, że musi ją ratować poprzez udowodnienie jej, że ta cała rzecz to wielkie oszustwo. To była misja ratownicza, która zmieniła się w historię odkupienia. Lecz zamiast uratowania Leslie od „sekty”, to właśnie jej miłość ostatecznie uratowała jego przed niedowiarstwem. Na drodze do tego odkupienia, napędzanej przytłaczającym materiałem dowodowym na istnienie Jezusa, który Lee odkrył, miał miejsce ogromny konflikt między nimi i wiedziałem, że muszę go użyć jako głównego wątku w filmie. Jak uczył Arystoteles, wielki dramat napędzany jest przez wielki konflikt.

Jeśli chodzi o samą „sprawę”, to znając książkę Lee, wiedziałem, że materiał w niej zawarty jest zdecydowanie zbyt obszerny na dwugodzinny film. Postanowiłem więc skoncentrować się na kilku najbardziej atrakcyjnych, najbardziej kinowych wątkach:

– dowód więcej niż pięciuset naocznych świadków, którzy spotkali Jezusa po Jego ukrzyżowaniu,

– wiarygodność starożytnych manuskryptów,

– dowody przeciwko wszelkim spiskom mającym fałszować zmartwychwstanie.

Pozostałe informacje

Gatunek: dramat

Czas trwania: 112 min

www.sprawachrystusa.pl

OBSADA

Lee Strobel………………………. MIKE VOGEL

Leslie Strobel……………….ERIKA CHRISTENSEN

Dr Roberta Waters…………………FAYE DUNAWAY

Walter Strobel………………….ROBERT FORSTER

Joe Dubois……………………. FRANKIE FAISON

Alfie Davis…………………… SCOTT CALDWELL

Kenny London…………………….MIKE PNIEWSKI

Dr Alexander Metherell……………..TOM NOWICKI

TWÓRCY

REŻYSERIA: Jon Gunn

SCENARIUSZ: Brian Bird

ZDJĘCIA: Brian Shanley

DŹWIĘK: Will Musser

MONTAŻ: Vance Null

PRODUCENT WYKONAWCZY: David A. R. White