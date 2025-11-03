Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza na spotkania poruszające zagadnienia związane z tematyką wystawy czasowej „Muzyka światła. Witraże. Od artefaktu do metafizyki”. Pierwsze z nich odbędzie się w piątek 7 listopada 2025 roku w szydłowieckim zamku w sali wystaw czasowych.

W czasie spotkania pt. „Niebiańskie Jeruzalem. Witraż. Historia, technika, przykłady” dr Adam Włodarczyk – artysta, twórca witraży – przedstawi genezę i rozwój sztuki witrażu od starożytności po współczesność omawiając przemiany techniczne i stylistyczne.

Wykład obejmie także informacje o najważniejszych technikach wykonania witraży, od wypracowanych w średniowieczu po współczesne, takie jak np. technika Tiffany’ego.

Dr Adam Włodarczyk – artysta, plastyk, witrażysta i nauczyciel akademicki związany z Wydziałem Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Absolwent tej uczelni (2013), w ramach programu Erasmus studiował również na Wydziale Malarstwa Monumentalnego Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie (2010-2011). Od 2021 pracuje na macierzystej uczelni jako wykładowca. W 2022 roku uzyskał tytuł doktora. Prowadzi autorską pracownię witrażu w Ośrodku Działań Twórczych „Światowid” we Wrocławiu.

Spotkanie przygotowane zostało w ramach projektu „Muzyka światła. Witraże. Od artefaktu do metafizyki”. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie „Niebiańskie Jeruzalem. Witraż. Historia, technika, przykłady”

• data: 7 listopada 2025 roku, godz. 18:00

• miejsce: Zamek w Szydłowcu, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, sala wystawy czasowych, ul. Gen. J. Sowińskiego 2

• czas trwania: około 60 minut

• udział w wydarzeniu bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

• rezerwacja miejsc +48 48 617 17 89 (do 6 listopada 2025 roku)