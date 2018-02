Spotkania z Jezusem – Timothy Keller

„Służba Timothy’ego Kellera w Nowym Jorku przybliża całe pokolenie sceptyków i poszukujących do wiary w Boga. Dziękuję Bogu za tego człowieka”.

Billy Graham

Ludzie, którzy osobiście spotkali się z Jezusem Chrystusem mierzyli się z takimi samymi pytaniami o najważniejsze rzeczy w życiu, z jakimi my mierzymy się współcześnie. I jak wielu z nas uważali, że odpowiedzi, które słyszeli od innych nie sprawdzały się w prawdziwym świecie. Wszystko jednak zaczęło się zmieniać, kiedy spotkali Jezusa. Wydawało się, że on nie tylko znał odpowiedzi – on był odpowiedzią.

W Spotkaniach z Jezusem Timothy Keller pokazuje, jak kluczowe wydarzenia i spotkania w życiu Jezusa mogą na zawsze zmienić także nasze życie.

Dane książki

Autor: Timothy Keller

Wydawca: Wydawnictwo Szaron

Okładka: zintegrowana

Format: 135 x 205 mm

Liczba stron: 216

Rok wydania: 2017