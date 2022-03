Songs That Defined A Decade – Christian Hits of the 70s

Ten album to zbiór piosenek, jakie jednym słowem zapierają dech w piersiach. To część pierwsza chrześcijańskich przebojów lat 70., album został wydany w 2011 roku. Album ten został przyjęty z wielkim aplauzem, zawiera wspaniałych wykonawców, którzy w sposób żywy i oryginalny wielbią Boga. Możemy wsłuchać się w pieśni uwielbienia i podziwiać ten wspaniały album, który niesie ze sobą mnóstwo światła i zbliża serce ludzkie ku Bogu. Piosenki zostały skomponowane przez utalentowanych muzyków, takich jak The Imperials, Dallas Holm, Sandi Patty i wielu innych.

Piosenki, które zdefiniowały dekadę

Ten album „Piosenki, które zdefiniowały dekadę: Tom 1 Christian Hits of the 70’s” został wydany w 2011 roku i zawierał takie tytuły, jak Praise The Lord (Album), Rise Again i What A Difference You’ve Made (wersja LP) z The Imperials, Dallas Holm i BJ Thomasa.

Najlepsza muzyka chrześcijańska lat 70

Najlepsza muzyka chrześcijańska z lat 70. na jednej płycie CD to wspaniały prezent, by móc zanurzyć się w pieśni pełne chwały i uwielbienia dla Boga.

Można powiedzieć, że „Songs That Defined A Decade-Christian Hits Of The 70’s” przywraca erę winylowego LP i daje imponujący przegląd niektórych z najlepszych chrześcijańskich artystów i piosenek tamtych czasów jak Sandi Patty, Imperialni, David Meece, B.J. Thomas i wielu innych.

W albumie możemy znaleźć 10 wspaniałych piosenek: Praise The Lord-Imperials, Rise Again- Dallas Holm, The Day He Wore My Crown-Sandi Patty, What A Difference You’ve Made In My Life-B.J Thomas, Which Way The Wind Blows – 2nd Chapter Of Acts, Got To Know You’re There (Dave’s Prayer)- David Meece, Clean Before My Lord- Nancy Honeytree, Wish We’d All Been Ready- Randy Matthews, I’d Rather Have Jesus- George Beverly Shea, He’s Everything To Me- Cliff Barrows & The Gang.

Źródło pomocnicze: SCM-Shop.de

