Somalia: 11 aresztowanych chrześcijan, w tym malutkie dziecko

Jedenaścioro chrześcijan przebywa obecnie w areszcie w Somalilandzie, samozwańczej islamskiej republice oderwanej od Somalii. Pięcioro chrześcijan zostało aresztowanych 21 stycznia, wśród nich Etiopka i małżeństwo z noworodkiem.

Gdy 25 stycznia zostali postawieni przed sądem, poinformowano ich, że są podejrzani o rozpowszechnianie chrześcijaństwa. Aresztowano również sześciu innych wierzących.

Na rozprawie 10 lutego sąd uznał, że prokurator ma 45 dni na przeprowadzenie śledztwa i postawienie zarzutów. W międzyczasie wielu innych chrześcijan próbuje uciec z kraju w obawie, że cała sieć kościołów domowych została wykryta.

Inne małżeństwo somalijskie zostało aresztowane w Somalilandzie we wrześniu 2020 r. i ostatecznie deportowane do Somalii, gdzie z kolei groziło im niebezpieczeństwo ze strony islamskich ekstremistów z al-Szabaab. Małżeństwu temu udało się wydostać do bezpiecznego kraju.

Módlmy się o uwolnienie aresztowanych, za ogarniętych lękiem wierzących w tym regionie, a także o mądrość dla liderów somalijskiego kościoła, aby mogli we właściwy sposób zareagować na tę sytuację.

Źródło: Middle East Concern; icommittopray.com

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

