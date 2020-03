Śmiertelne żniwo koronawirusa rośnie, służby pomagają dotkniętym przez epidemię: „Moja nadzieja spoczywa w Bogu”

Gdy liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa rośnie, służby chrześcijańskie podejmują inicjatywę i oferują pomoc ludziom dotkniętym przez epidemię na całym świecie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) skorygowała globalny wskaźnik zgonów na skutek infekcji koronawirusem, ogłaszając, że wirus okazuje się śmiertelny dla 3,4 procenta zarażonych – donosi The New York Times.

Rzeczniczka WHO, dr Margaret Harris, powiedziała, że ten wzrost to „z grubsza skalkulowany” obraz globalnego wskaźnika zgonów z powodu choroby i oczekuje się, że „z czasem będzie się zmieniać i wahać w różnych miejscach”.

W Stanach Zjednoczonych zanotowano co najmniej 120 przypadków zarażenia w kilkunastu stanach oraz 9 zgonów, do których doszło w Seattle w stanie Waszyngton.

Reakcja Billy Graham Evangelistic Association i Samaritan’s Purse

Służby chrześcijańskie dostarczają artykuły osobistej ochrony, by zapobiegać szerzeniu się epidemii. W lutym, Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) i Samaritan’s Purse (SP) wysłały do Wuhan w Chinach ponad 70 palet z artykułami medycznymi i odzieżą ochronną.

Chińska Służba BGEA i SP wysłała też 10 tysięcy masek ochronnych do miasta Huai’an. „Dzięki Bogu, nasi przyjaciele z USA przysłali nam maski we właściwym czasie, gdy byliśmy w rozpaczliwej potrzebie. Chwała Panu!” – powiedział dyrektor naczelny Szpitala Publicznego nr 4 w Huai’an.

Zespół Chińskiej Służby próbuje też złagodzić lęki społeczeństwa, rozmawiając ze swoimi informatorami przez WeChat, jedną z największych w Chinach aplikacji mediów społecznościowych i komunikacyjnych.

BGEA stworzyło stronę internetową, na której odpowiada na obawy związane z koronawirusem i udziela pomocy duchowej.

Ci, którzy martwią się dalszym rozwojem epidemii, zachęcani są do oddania swoich wątpliwości i lęków naszemu Bogu Ojcu.

Do tej pory, koronawirus zaraził ponad 94 tysiące ludzi z 60 krajów na całym świecie, powodując ponad 3.200 zgonów.

„Wirus jest bezwzględny i nie wiemy, skąd pochodzi, ani dokąd zmierza” – powiedział Daniel Ma, starszy przedstawiciel służby BGEA i SP w Chinach. „Ale Jezus jest miłością, i wiemy, skąd pochodzi i dokąd zmierza. A my idziemy za Nim”.

Franklin Graham, prezes i dyrektor naczelny BGEA i Samaritan’s Purse, powiedział: „Modlimy się za chiński naród i za inne narody, w których szerzy się wirus. Nasze serca zwracają się ku tym, którzy chorują i cierpią, oraz ku rodzinom, które opłakują stratę swoich bliskich. Świat szuka nadziei. Moja nadzieja spoczywa w Bogu. Król Dawid powiedział: ‚Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną’ (Psalm 23:4)”.

„Któregoś dnia wszyscy staniemy przed Nim i zdamy sprawę z tego, jak przeżyliśmy swoje życie. Modlę się, by każdy złożył swoją nadzieję i zaufanie w Jezusie Chrystusie” – powiedział Graham.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News