Słowo Życia. Podręcznik do nauczania Słowa Bożego

Z dumą prezentujemy poprawione wydanie podręcznika do szkoły niedzielnej „Słowo Życia”. Do publikacji tej książki doprowadził trzydziestoosobowy Zespół do Rozwoju Programu składający się z teologów, kaznodziejów, dyrektorów szkoły niedzielnej, nauczycieli szkoły niedzielnej i zielonoświątkowych wiernych różnych zawodów. Ofiarna praca tych bożych ludzi oraz boże błogosławieństwo sprawiły, że dzieło to stało się realne.

– Thomas Idiculla, PhD

Harvard Medical School

„Słowo Życia” to pierwszy z czterech podręczników dotyczących fundamentów wiary („Słowo”, „Chrystus”, „Kościół”, „Życie”). Prezentuje on oparte na Biblii materiały, które uwzględniają współczesne potrzeby wierzących w zmieniającym się świecie. Jest moim przywilejem móc współpracować z tak licznym gronem wybitnych teologów, kaznodziejów i pastorów. Polecam ten podręcznik, gdyż będzie on użyteczny na wielu płaszczyznach budowania kościoła.

– Pastor Kamil Hałambiec

Dyrektor Chrześcijańskiej Misji PENTEKOSTE

Wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej

Dobry podręcznik nauczania powinien być biblijny, praktyczny oraz użyteczny z punktu widzenia pedagogiki. Mogę uczciwie powiedzieć, że w tym tomie udało się spełnić te kryteria i śmiało mogę polecić go wszystkim zborom.

– Thomson K. Mathew, DMin, EdD

Dean School of Theology and Missions

Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma

Niniejszy podręcznik to doskonałe narzędzie dla wszystkich katechetów, liderów grup domowych i młodzieżowych. Znajdą oni w nim uporządkowaną zielonoświątkową naukę zaprezentowaną w ciekawy sposób. Wszystkie tematy zostały opracowane z myślą by odpowiadały nauczaniu biblijnemu oraz wysokim standardom nauczycielskim. Ponadto jest to podręcznik nowoczesny, odpowiadający na potrzeby współczesnego młodego człowieka.

– Daniel Kalinowski

teolog, wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej

Książka, którą trzymasz w ręku służy za narzędzie do poznawania Słowa Bożego. Można z niej korzystać na wiele sposobów w nauczaniu kościelnym, na lekcjach biblijnych, ale także na grupach domowych. Autorzy w budowaniu lekcji kierowali się m.in. takimi kryteriami jak: komunikatywność, zielonoświątkowe doktryny i wierzenia. Wszechstronność i współczesność materiałów umożliwiła jej wydanie w wielu krajach świata, poprzez różne kręgi zielonoświątkowe. Jestem przekonany, że „Słowo Życia” będzie błogosławieństwem dla wierzących w Polsce.

– Rev. Dr Joy Joseph

Przewodniczący Rady SSNAK

Wydawca: Pentecoste

Spis treści:

Przedmowa ……………………………………………………………………………. 7

Wprowadzenie ……………………………………………………………………… 11

Do czytelnika ……………………………………………………………………….. 13

Słowo

1. Wprowadzenie do Biblii ………………………………………………. 19

2. W jaki sposób Biblia przybrała obecny kształt? ………………. 25

3. Autorytet i nieomylność Biblii ………………………………………. 29

4. Biblia i nauka ……………………………………………………………… 35

5. Biblia i czasy ostateczne ………………………………………………. 41

6. Przykazania Boże ………………………………………………………… 47

7. Obietnice Boże ……………………………………………………………. 51

8. Boży plan dla ludzkości ……………………………………………….. 57

9. Przesłanie Biblii ………………………………………………………….. 61

Chrystus

1. Chrystus w Starym Testamencie ……………………………………. 69

2. Wyjątkowe narodziny Jezusa ………………………………………… 73

3. Upamiętanie ……………………………………………………………….. 77

4. Przyjęcie zbawienia ……………………………………………………… 81

5. Przeznaczenie ……………………………………………………………… 85

6. Czynienie różnicy ………………………………………………………… 89

Kościół

1. Kościół ………………………………………………………………………. 95

2. Wspólnota ………………………………………………………………….. 99

3. Podstawowe doktryny chrześcijańskie …………………………. 103

4. Oddawanie chwały i uwielbienie …………………………………. 107

5. Chrzest wodny …………………………………………………………… 113

6. Stół Pański ………………………………………………………………… 117

7. Duch Święty ……………………………………………………………… 121

8. Uzdrowienie ……………………………………………………………… 125

9. Misja Kościoła ………………………………………………………….. 129

Życie

1. Należysz do Boga ………………………………………………………. 135

2. Bojaźń boża ………………………………………………………………. 139

3. Zrozumieć naszych rodziców ………………………………………. 145

4. Szanowanie bożych przywódców ………………………………… 151

5. Przyjaźnie …………………………………………………………………. 155

6. Dobre i złe decyzje …………………………………………………….. 161

7. Nie idź na kompromis – niezależnie od wszystkiego ……… 167

8. Jak sobie radzić z Internetem …………………………………….. 173

Wykaz skrótów ksiąg biblijnych ……………………………………… 177

