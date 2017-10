Słowo natchnione przez Boga – Josh McDowell

W pewnym momencie, w bardzo odległej przeszłości „Bóg powiedział: Niech się stanie…” (Rdz 1,3) i wszystko, co powiedział, dokonało się. Słowo Boga ma moc stwórczą. Na jego dźwięk słońce, księżyc i gwiazdy nagle zaczęły istnieć. Bóg posłał Słowo, które powołało do istnienia wszystko, co istnieje, w tym i nas.

Najwyższy posłużył się potęgą swego Słowa nie tylko po to, by powołać materię do istnienia, ale także po to, by nadać sens naszemu życiu i naszym relacjom. Następnie z biegiem czasu sprawił, że Jego Słowo zostało spisane.

Biblia, która jest natchnionym przez Boga Słowem Życia,

daje nam wszystko, czego potrzebujemy do zrozumienia kim jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy i dokąd zmierzamy. Formalnie składa się ona z całej serii przekazów pochodzących od Boga, które dostarczają nam zrozumienia prawdziwego sensu życia, miłości, relacji międzyludzkich oraz radości, które Stwórca pierwotnie zamierzył dla swoich dzieci. Przekaz Słowa spisanego w Biblii jest potężny. Mimo to nadal wiele osób nie poznało jego mocy. Chciałbym więc, byśmy wspólnie na stronicach tej książki odkryli doniosłość, tajemnicę, pasję i przeogromną moc Księgi Słowa Bożego. Biblia nie jest bowiem zwykłym dziełem literackim. W jej treści zawarte są odpowiedzi na każde pytanie egzystencjalne, wskazówki do realizacji spełnionego życia oraz praktyczne porady pozwalające nam znaleźć radość i poczucie satysfakcji.

Mam nadzieję, że książka ta pomoże Wam głębiej zapoznać się z pięknem i niezwykłością Bożego Słowa, a także zdobyć pewność, iż w codziennym życiu możemy zawsze polegać na jego mądrości i mocy.

– Josh McDowell

O autorze

JOSH MCDOWELL ur. 1939 r. w Michigan, USA. Znany i ceniony na całym świecie chrześcijański mówca i autor książek z dziedziny wychowania i poradnictwa rodzinnego. Jest też inicjatorem wielu kampanii społecznych.

