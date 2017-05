Rozważania 366 kluczowych słów hebrajskich ze Starego Testamentu

Słowa mają ogromne znaczenie! Używamy ich przecież każdego dnia. Są nośnikiem naszych myśli, uczuć, postaw, pomysłów, celów, radości, smutków – krótko mówiąc, wszystkiego. A skoro tak bardzo ważne są słowa, jakich używamy na co dzień, o ile większe znaczenie mają te zapisane w Piśmie świętym, pochodzące przecież od samego Boga i kryjące w sobie ogromne bogactwo. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrozumieli każde z nich, łącznie z delikatnymi różnicami, jakie kryją się za doborem znaczeń, którymi kierował się biblijny autor.

Celem powstania niniejszej książki było podzielenie się ze współczesnymi chrześcijanami bogactwem znaczenia hebrajskich słów użytych w Starym Testamencie. Każdego dnia roku autor analizuje konkretne słowo hebrajskie, najpierw prezentując zwięzłe jego studium, a następnie płynące z niego praktyczne wnioski. Wszystko po to, by słowo to stało się rzeczywistością w naszym codziennym życiu. Niektórzy mogą zadawać pytania: „Po co poświęcać czas na poznawanie słów, zwrotów, imion Boga i pojęć ze Starego Testamentu? Czy nie powinno się raczej zgłębiać prawd i nauk Nowego Testamentu? Czyż to nie on jest ostatecznym objawieniem danym od Boga?”. Patrząc jednak na nagłówki zamieszczonych w książce rozważań, przekonamy się, jak wiele słów, zwrotów czy koncepcji, które można tu dostrzec, znajdujemy później w Nowym Testamencie! Dlatego tak ważne jest poznanie dokładnego znaczenia słów użytych przez pisarzy Starego Testamentu.

Mamy nadzieję, że codzienne rozważania kluczowych słów Biblii Hebrajskiej pozwolą czytelnikom poznać Boże Słowo i lepiej je zrozumieć. Jeśli zdobyte zrozumienie zachęci wierzących do głębszej i staranniejszej analizy Pisma św., rozważania te osiągną swój cel.

Rekomendacje dla książki „Słowo hebrajskie na każdy dzień roku”

Te codzienne rozważania kluczowych słów Biblii Hebrajskiej wciągną czytelnika w owocne studium Bożego Słowa i w poznanie jego wielowymiarowej wspaniałości.

Z przedmowy dr. Williama D. Barricka, profesora Starego Testamentu, dyrektora Programu Studiów Doktoranckich The Master’s Seminary

Tytuł: Słowo hebrajskie na każdy dzień roku

Dane techniczne:

Autorzy: J.D. Watson

Data i miejsce wydania: Warszawa 2017

Tytuł oryginału: A Hebrew Word for the Day

Format: 150 x 222 mm

Oprawa: miękka

Liczba stron: 400

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO