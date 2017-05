Rozważania 366 kluczowych słów greckich z Nowego Testamentu.

Słowa mają ogromne znaczenie! Używamy ich przecież każdego dnia. Są nośnikiem naszych myśli, uczuć, postaw, pomysłów, celów, radości, smutków – krótko mówiąc, wszystkiego. A skoro tak bardzo ważne są słowa, jakich używamy na co dzień, o ile większe znaczenie mają te zapisane w Piśmie świętym, pochodzące przecież od samego Boga i kryjące w sobie ogromne bogactwo. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrozumieli każde z nich, łącznie z delikatnymi różnicami, jakie kryją się za doborem znaczeń, którymi kierował się biblijny autor.

Celem powstania niniejszej książki było podzielenie się ze współczesnymi chrześcijanami bogactwem znaczenia greckich słów użytych w Nowym Testamencie. Autor, J.D. Watson, w trzystu sześćdziesięciu sześciu codziennych odsłonach, przekazuje czytelnikom to, co odkrył w czasie swoich osobistych studiów nad Bożym Słowem i prezentuje rozumienie kluczowych słów pochodzących z oryginalnego słownictwa Nowego Testamentu.

Nie jest to jednak trudna lektura prezentująca definicje poszczególnych wyrazów, celem dodatkowym autora jest bowiem także zachęcenie czytelników, aby przesłanie słów nowotestamentowych zastosowali w swoim życiu. Dlatego też autor każdego dnia nie ogranicza się tylko do krótkiej analizy poszczególnych greckich słów, ale proponuje czytelnikom przemyślenie możliwości zastosowania ich w codziennym podążaniu za PANEM. Słowa Biblii są bowiem niezbędne nie tylko do pełnego zrozumienia jej przesłania, ale również bardzo przydatne w naszym codziennym życiu.

Wraz z autorem mamy nadzieję, że książka ta będzie wspaniałym środkiem do głębszego poznania Bożego Słowa, odkrycia jego piękna i bogactwa, a przez to do wzmocnienia każdego wierzącego i przybliżenia go do PANA naszego, Jezusa Chrystusa.

Tytuł: Słowo greckie na każdy dzień roku

Dane techniczne:

Autorzy: J.D. Watson

Wydanie: pierwsze

Data i miejsce wydania: Warszawa 2017

Tytuł oryginału: A Word for the Day

Format: 150 x 222 mm

Oprawa: miękka

Liczba stron: 400

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Rekomendacje

Słowo greckie na każdy dzień roku dostarcza zwięzłego studium greckich słów – „klejnotów rozumienia” Pisma świętego. Biblijne bogactwa, wydobyte z tego niepowtarzalnego tomu, okażą się żywym skarbem dla jego czytelnika.

– Richard Mayhue, doktor teologii, wicerektor Master’s College and Seminary

Zaangażowany jestem całym sercem w promowanie w społeczeństwie chrześcijańskich książek.

Słowo greckie na każdy dzień roku dostarcza solidnego fundamentu dla rozumienia najważniejszej z nich – Pisma świętego. Dr Watson stworzył pożywną strawę dla duchowego wzro-stu, niezbędną do tego, by lokalny kościół się rozwijał. Dobry podtytuł dla tej książki mógłby brzmieć: „Zdrowa żywność dla duszpasterzy i dla owiec”.

– Dr Jim Bearss, założyciel i dyrektor „On Target Ministry”