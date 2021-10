Słownik błędów językowych z serii ZnamPolski.pl to najbardziej praktyczna pomoc w zakresie poprawności języka. Jest bardziej przydatny od słownika ortograficznego, bo nie zastąpią go autokorektory tekstu ani statystyki w Google.

Pozbądź się błędów, obaw, wpadek i czyichś pouczeń. Dołącz do tych, którym na tym ambitnie zależy. Ten słownik pozwala to zrobić najprościej!

Do kupienia przez stronę: https://znampolski.pl

Dane książki:

• Redaktor naukowy: dr hab. Ewa Rudnicka

• Recenzent wydawniczo-naukowy: prof. dr hab. Andrzej Markowski

• Wydanie I Poznań 2020

• Wersje wydania: drukowana i elektroniczna (e-book w pliku PDF)

• Wydawca: Agencja NOMEN Marek Zboralsk

ATUTY

Słownik błędów językowych to najbardziej praktyczna publikacja i pomoc poprawnościowa.

Decydują o tym takie jego atuty:

– jest przyjazny i przystępny dla niepolonistów (dzięki rezygnacji z trudnej teorii i terminologii);

– przedstawia konkretne i stanowcze oceny poprawności (na ile to możliwe i zasadne);

– jest aktualny i normatywny;

– ma innowacyjną formę redakcyjną (przejrzystą, wyrazistą, uporządkowaną, „wizualną”) – bardzo

ułatwiającą odbiór treści (zwłaszcza wzrokowcom);

– jest popularny, ale zarazem naukowy i fachowy (zgodny z regułami sztuki leksykograficznej).

– hasła są zwięzłe i oszczędne tekstowo (czyli krótko, jasno i na temat – bez gawędziarstwa,

zbędnych objaśnień i długich dygresji);

– jest poręczny i wygodny w użyciu (dzięki optymalnym parametrom wydawniczych).

KORZYŚCI

Użytkując Słownik błędów językowych odniesiesz następujące korzyści:

GŁÓWNE

– dowiesz się, że niektóre używane przez ciebie słowa i wyrażenia (lub sposoby ich użycia) to błędy;

– dzięki temu wyeliminujesz wiele błędów szkodzących skutecznej komunikacji;

– pozbędziesz się stresujących obaw i wątpliwości, które towarzyszą językowej aktywności;

– ograniczysz ryzyko ośmieszenia się czy nawet kompromitacji z powodu językowej wpadki;

POBOCZNE

– unikniesz denerwujących docinków i pouczeń ze strony przemądrzałych polonistów amatorów;

– nabierzesz większej pewności w swoich werbalnych kontaktach;

– poprawisz swój wizerunek i autorytet u tych, z którymi się komunikujesz;

– będziesz mógł rozstrzygać językowe spory i odpierać czyjeś zarzuty;

– a czasem także… zrewanżować się natrętnym krytykom za ich pouczenia i kpiny.

Poznaj jeszcze kilka informacji

SBJ to zarazem pierwszy polski słownik błędów językowych w XXI w.* i pierwsza tak praktyczna

pomoc dla tych, którym zależy na poprawnym mówieniu i pisaniu, ale nie mogą lub nie chcą się

w to zagłębiać. Istotą pomysłu na SBJ było to, aby dawał użytkownikom maksimum korzyści przy

ich minimalnym zaangażowaniu. By odpowiadał nie tylko potrzebom, ale także możliwościom

osób bardzo zajętych i skoncentrowanych na swoich innych zadaniach lub zainteresowaniach.

Sposobem na sprostanie tym założeniom jest połączenie wysokiego poziomu merytorycznego

i rzetelności werdyktów poprawnościowych z innowacyjną formułą redakcyjną. Jej istota to jasny,

przystępny i jednoznaczny opis, ograniczenie użycia terminologii i brak trudnej teorii oraz zwięzłe,

przejrzyste i wizualno-symboliczne ujęcie treści. To bodaj pierwszy tak opracowany polski słownik.

SBJ to bardzo ważne dopełnienie słownika ortograficznego, od którego jest bardziej przydatny, bo

nie zastąpią go autokorektory tekstu. A błędy gramatyczne i leksykalne (dotyczących wyrazów) są

zdecydowanie częstsze niż błędy ortograficzne i o wiele groźniejszych dla komunikacji!