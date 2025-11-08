Wieści wydawnicze

Słodsze niż miód – Christopher J.H. Wright

Głoszenie kazań ze Starego Testamentu

Słodsze niż miódDlaczego głosić ze Starego Testamentu? Wielu kaznodziejów omija go jako trudny i przestarzały, inni sięgają po niego często, lecz sprowadzają do moralistycznych zasad czy symbolicznych lekcji. Christopher J. H. Wright pokazuje, że Stary Testament jest nie tylko Słowem Bożym, ale i fundamentem naszej wiary — Biblią, którą czytał Jezus, pierwszą częścią wielkiej historii od stworzenia aż po nowe stworzenie.

Autor w praktyczny sposób uczy, jak głosić ze Starego Testamentu, prowadząc czytelnika przez historię, Prawo, proroków, psalmy i literaturę mądrościową. Ćwiczenia, listy kontrolne i przykładowe kazania sprawiają, że książka staje się nieocenionym przewodnikiem dla każdego, kto pragnie wiernie i autentycznie głosić Biblię.

O autorze

Christopher J. H. Wright (PhD, Cambridge) jest dyrektorem ds. misji międzynarodowych w Langham Partnership. Jako duchowny Kościoła Anglii i biblista, przez wiele lat wykładał Stary Testament w Indiach i Wielkiej Brytanii. Jest autorem licznych książek, w tym Oto bogowie twoi, The Mission of God i serii Knowing God Through the Old Testament Jest głównym autorem dokumentu Cape Town Commitment z Kongresu Lozańskiego 2010.

Dane książki:

Tytuł: Słodsze niż miód
Głoszenie kazań ze Starego Testamentu
Autor: Christopher J.H. Wright
Wydawca: Chrześcijański Instytut Biblijny

