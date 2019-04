Śledztwo setnika – Janette Oke, Davis Bunn

Fascynująca opowieść osadzona w dramatycznych wydarzeniach u zarania chrześcijaństwa.

Setnik Alban, dowódca garnizonu w Galilei, żywi ambicje, by pewnego dnia zostać przywódcą w samym Rzymie. Chcąc dowieść swej wartości, podejmuje się niezwykłego zadania, w którym zaryzykuje swoją karierę, przekonania, a nawet życie.

Lea zostaje wysłana do domu Poncjusza Piłata, gdy bogactwo i wpływy jej rodziny zostały na zawsze utracone. Jej bliscy oczekują, że Piłat zaaranżuje jej małżeństwo. Jednak mimo pięknego oblicza i dobrej pozycji narzeczonego Lea uważa, że los żony setnika jest gorszy niż śmierć.

Zagadka zaginionego ciała pewnego Rabbiego jednoczą Leę i Albana w poszukiwaniu odpowiedzi na te same pytania. To, co odkrywają, zmienia wszystko w ich życiu.

Janette Oke

Znana kanadyjska autorka ponad 70 książek, między innymi sześciotomowej powieści Głos serca (na jej podstawie nakręcono serial).

Davis Bunn

Czterokrotny zdobywca nagrody Christy Award, bestsellerowy autor książek sprzedanych w ponad 7 milionach nakładu w 20 językach.

Dane książki:

Autorzy: Janette Oke, Davis Bunn

ISBN: 978-83-946935-5-8

Tłumaczenie: Małgorzata Wołochowicz

Tytuł oryginału: Centurion’s wife

Strony: 407

Format: 145mm x 205mm

Wydawnictwo: Psalm18.pl

Rok premiery: 2019

Dot. audiobooka

Czyta: Wojciech Stolorz

Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jeszcze na studiach zagrał rolę Konrada oraz Maski w przedstawieniu „Wyzwolenie” nominowanym do Złotej Maski. Występuje również w znanym musicalu Piloci.

Czas nagrania: 13.5 godz.

Format: digipack CD-MP3

Czyta: Wojciech Stolorz

Wydawnictwo: Psalm18.pl

Data premiery: 8 kwietnia 2019