Nigeria: Tragiczne skutki napadu na dom pastora

6 lipca, we wczesnych godzinach rannych, do domu pastora Daniela Umaru w Njairi w stanie Adamawa włamali się mężczyźni uzbrojeni w broń palną. Skutki ataku były dla rodziny druzgocące. Postrzelony pastor Daniel przeżył, ale jego dwaj synowie zginęli, a 13-letnia córka Ijagla została porwana. Żona pastora z powodu szoku straciła przytomność.

Porwanie dla okupu

W sobotę 9 lipca, w Kościele Braterskim (Church of the Brethren), w którym służy pastor Daniel, odbyło się nabożeństwo pogrzebowe jego dwóch zabitych synów. Pociechą w tym czasie żałoby było to, że tuż po nabożeństwie, córka Ijagla została bezpiecznie uwolniona po „ogromnym okupie” zapłaconym porywaczom.

Porwania dla okupu stały się w Nigerii poważnym problemem, a chrześcijanie często są ofiarami takich ataków. Wielu sprawców odpowiedzialnych za terroryzowanie wsi w całym kraju działa pod wpływem ideologii bojowników islamskich, która skłania ich do celowych aktów przemocy przeciwko społecznościom chrześcijańskim.

Módlmy się…

Wstawiajmy się w modlitwach za pastorem Danielem i jego żoną, prosząc Boga, by usłużył uzdrowieniem pogrążonemu w żałobie małżeństwu. Niech oboje nie tylko doznają pełnego, fizycznego powrotu do zdrowia, ale wraz z córką również uzdrowienia z emocjonalnych następstw ataku.

Módlmy się też za ich dalszą rodzinę, przyjaciół i członków społeczności, którzy opłakują tę wielką stratę. Niech władze Nigerii pilnie podejmą konieczne kroki, by zadośćuczynić sprawiedliwości i pociągnąć sprawców do odpowiedzialności za ich przestępstwa.

Źródło: Barnabas Fund, Daily Trust, Vanguard, Sahara Reporters, TSB News

