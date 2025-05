Skillet „Nothing But The Blood” ft. Colton Dixon

22-krotna platynowa, nominowana do nagrody GRAMMY grupa rockowa Skillet zadebiutowała w Wielki Piątek (18 kwietnia) nagraniem na żywo klasycznego hymnu „Nothing But The Blood”. Ten moment uwielbienia został zarejestrowany podczas Winter Jam. Gościnnie wystąpił w nim artysta wytwórni Atlantic Recording, Colton Dixon.

Autor: Herb Longs