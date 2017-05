Skarby śniegu – Patricia St. John

Gdzieś w wysokich Alpach Szwajcarskich zaginął mały chłopczyk Danny. Otoczenie o tę tragedię obwinia 13-letniego Luciena, który zostaje potępiony przez swą własną rodzinę, szkolnych kolegów, a szczególnie przez bardzo wrogo do niego nastawioną 13-letnią Annette z sąsiedniego gospodarstwa. Pragnąc uciec od całej sytuacji, Lucien znajduje schronienie w górach, gdzie spotyka starego snycerza. Dzięki życzliwości i pociesze tej tajemniczej postaci, Lucien odzyskuje nadzieję. Kiedy jednak znów spotka się z odrzuceniem, przekona się, że pojednanie może nieraz drogo kosztować.

Skarby śniegu to pełna uroku i ciepła opowieść o trójce dzieci, przemiłym, białym kotku i pewnej bardzo mądrej babci. To klasyka literatury dziecięcej, na której wychowało się już niejedno pokolenie.

Dane o książce:

Autor: Patricia St. John

Wydanie: siódme

Data i miejsce wydania: Warszawa 2017

Oprawa: miękka

Liczba stron: 224

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Od wydawcy

Patricia St. John urodziła się 5 kwietnia 1919 roku w St Leonards-on-Sea w Wielkiej Brytanii. Dom rodzinny pisarki był miejscem niezwykłym i być może właśnie dlatego wyrosła w nim tak niezwykła i wrażliwa osoba. Wychowywała się w bardzo licznej rodzinie, co sprzyjało pielęgnowaniu tradycji i podtrzymywaniu głębokich, trwałych więzi między poszczególnymi pokoleniami. Wracając myślami do lat dziecięcych, często ze wzruszeniem wspominała pełną ciepła i harmonii atmosferę domu, którą potrafili stworzyć jej i rodzeństwu wspaniali, kochający rodzice oraz dziadkowie. Codzienna lektura Biblii, długie spacery po łąkach i uśmiechy na twarzach rodziców na zawsze pozostały jej w pamięci. Literackie sukcesy Patricii St. John rozpoczęły się, gdy zaczęła pracować jako przełożona internatu w Malvern. W tym czasie przystąpiła bowiem do konkursu literackiego ogłoszonego przez Związek Biblijny – i wygrała.