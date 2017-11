Oto niezwykła kolekcja wyjątkowych opowieści o działaniu Boga w życiu młodych ludzi. Karen Kingsbury zabrała jedyne w swoim rodzaju historie, w których stojące u progu dorosłości osoby mierzą sie z pokusami i odkrywają cudowne działanie Boga w swoim życiu.

Te wspaniałe świadectwa dają dowód na to, jak bezgranicznie wyrozumiałym Nauczycielem i kochającym Ojcem jest Bóg.

Wspaniałe przypomnienie, że Bóg nas kocha…

Niezwykła lektura umacniająca w wierze, dla każdego nastolatka.

Melody Carlson, laureatka nagród za serię powieści Dziennik Nastolatki

Karen Kingsbury autorka bestsellerów na liście „New York Timesa”, jej książki sprzedano już w ponad dwudziestu milionach egzemplarzy na całym świecie. Kilkanaście z jej powieści zajęło pierwsze miejsce w rankingach najlepiej sprzedających się książek, m.in. W Odcieniach błękitu (2012). Autorka mieszka w Tennessee wraz z mężem, mają córkę oraz pięciu synów )w tym trzech adoptowanych).

Cechy książki Skarbiec cudów w życiu nastolatków

Autor: Karen Kingsbury

Liczba stron: 202

Okładka: miękka ze skrzydełkami

Rok wydania: 2017

Format: 125 x 185

ISBN: 978-83-65553-42-3

Podtytuł: Prawdziwe historie o Bożej Obecności dzisiaj

Wydawca: Wydawnictwo Szaron

Fragment książki

W tym momencie Julia usłyszała, że otworzyły się drzwi. Podniosła wzrok i zobaczyła niewysokiego mężczyznę ubranego w roboczy strój, ciągnącego wózek z wiadrami i mopami. Jego twarz wydawała się wręcz nienaturalnie dobra, jakby bił od niej jakiś blask. Julia spojrzała na niego z ciekawością. Strój miał wygnieciony, a on sam trochę się garbił.

– Mam ci coś do powiedzenia – odezwał się. Jego głos był tak delikatny, że dziewczyna musiała podejść bliżej.

– Słucham? – Jest coś, co musisz wiedzieć.

– Mężczyzna ponownie się uśmiechnął i Julia poczuła, że jego obecność dobrze na nią działa. Czy mogła go skądś znać? Może z kościoła? Podszedł krok bliżej, nie spuszczając z niej wzroku.

– To wiadomość od Boga.

Julia poczuła, że trzęsą się jej ręce, a umysł pracuje na najwyższych obrotach. Wiadomość od Boga? Kim jest ten człowiek, skąd przyszedł? Pochyliła się, aby lepiej go słyszeć. Nie ufała obcym, ale czuła, jakby znała tego człowieka od lat. Z miłym uśmiechem, który ogrzewał jej serce, mężczyzna zbliżył się jeszcze o krok.