Siostra izraelskiego zakładnika krytykuje Gretę Thunberg za wykorzystanie wizerunku głodującego brata w poście propagandowym

Siostra izraelskiego zakładnika Evyatara Davida skrytykowała szwedzką aktywistkę klimatyczną Gretę Thunberg za wykorzystanie zdjęcia jej wychudzonego i wyraźnie osłabionego brata w poście w mediach społecznościowych, w którym Thunberg oskarżyła Izrael o złe traktowanie palestyńskich więźniów.

Thunberg, która w poniedziałek została deportowana z Izraela wraz z setkami aktywistów należących do płynącej do Gazy inicjatywy Global Sumud Flotilla, wcześniej w tym tygodniu opublikowała na Instagramie grafikę przedstawiającą Palestyńczyków przetrzymywanych przez Izrael.

Na jednej ze slajdów grafiki znalazło się stwierdzenie, że wielu Palestyńczyków więzionych w Izraelu „zostało zabranych z domów, przetrzymywanych w ciężkich warunkach, torturowanych, uciszonych i zapomnianych przez świat, który twierdzi, że troszczy się o prawa człowieka”.

Według Fox News grafika została opublikowana jako wspólny post Thunberg, Yasemin Acar oraz kilku innych kont w mediach społecznościowych.

Yasemin Acar zasiada w komitecie sterującym koalicji Freedom Flotilla Coalition i jest wymieniana jako jedna z organizatorek Global Sumud Flotilla – grupy, która deklaruje, że jej celem jest „przełamanie izraelskiej blokady Gazy”.

6 października 2025 roku Greta Thunberg udostępniła na swoim profilu na Instagramie grafikę, której celem było zwrócenie uwagi na warunki, w jakich przetrzymywani są palestyńscy więźniowie. W ramach tej współpracy między Thunberg a innymi aktywistami pierwotna wersja grafiki zawierała zdjęcie izraelskiego zakładnika Evyatara Davida, uprowadzonego przez Hamas 7 października 2023 roku.

Jedno ze zdjęć użytych w grafice pochodziło z propagandowego nagrania Hamasu, przedstawiającego Davida – wychudzonego, przetrzymywanego w tunelu, kopiącego dół, który, jak sam wierzył, miał stać się jego grobem.

Grafika udostępniona przez Thunberg została od tego czasu zaktualizowana – usunięto z niej wizerunek Davida, izraelskiego zakładnika przetrzymywanego w tunelach Gazy.

Siostra zakładnika, Yeela David, skomentowała post w tym tygodniu, pisząc, że Thunberg powinna „zrobić trochę researchu, zanim opublikuje rzeczy, o których nie ma pojęcia”. Dodała, że wychudzony mężczyzna widoczny na jednym ze slajdów to izraelski zakładnik, którego „Hamas celowo zagłodził”.

„Z każdą minutą, w której nie usuniesz posta, stajesz się coraz większym pośmiewiskiem” – napisała Yeela w komentarzu na Instagramie, dodając emotikon śmiechu. „Żenujące.”

Grafika udostępniona przez Thunberg zawierała również nagranie 13-letniego Ahmada Manasry po jego aresztowaniu w październiku 2015 roku, z podpisem, że palestyński nastolatek był „tylko dzieckiem, zagubionym i przestraszonym, stawiającym czoła dorosłym, którzy traktowali go jak wroga, a nie chłopca w bólu”.

Jak donosił The New York Times w listopadzie 2016 roku, Manasra został skazany na 12 lat więzienia za udział w ataku nożem, do którego doszło w październiku 2015 roku, w wyniku którego ciężko ranny został 13-letni izraelski chłopiec oraz student jesziwy w wieku około 20 lat.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, Ahmad oraz jego 15-letni kuzyn Hassan Manasra uzbroili się w noże i ruszyli do sąsiedniej żydowskiej dzielnicy we Wschodniej Jerozolimie. Ahmad wziął ozdobny sześciocalowy nóż z sypialni rodziców, a jego starszy kuzyn – duży nóż kuchenny.

Trójka sędziów orzekła później, że Ahmad i Hassan „chcieli dźgnąć każdego napotkanego Żyda i nie powstrzymali się, nawet gdy ich ofiarą padł 13-letni chłopiec jadący rowerem w pobliżu domu, na oczach młodszego brata”.

Młody poszkodowany, Naor Ben-Ezra, został poddany ratującej życie operacji po tym, jak otrzymał cztery ciosy nożem w szyję i pachę. Druga ofiara – młody dorosły – doznała uszkodzeń płuc i wątroby oraz ran brzucha i klatki piersiowej.

Policja zastrzeliła Hassana po tym, jak rzucił się na funkcjonariuszy z nożem w pobliżu miejsca ataku – podał The New York Times.

Choć obrońcy Ahmada twierdzili, że to Hassan był sprawcą ataku, prokurator państwowy – zgodnie z dokumentacją sądową – domagał się „zerowej tolerancji” w sprawie Ahmada.

Ahmad później przeprosił za swoje czyny, mówiąc – jak odnotowano w uzasadnieniu wyroku – że „żałuje tego, co się stało z chłopcem”.

Greta Thunberg oraz organizatorzy Global Sumud Flotilla nie odpowiedzieli na prośby o komentarz przesłane przez The Christian Post.

Pierwszy slajd we wspomnianym poście powtórzył też twierdzenie, że uczestnicy flotylli zostali źle potraktowani po zatrzymaniu przez izraelskie siły, głosząc: „Ich cierpienie jest prawdziwe, a żadna istota ludzka nie powinna być narażona na taki ból, strach ani upokorzenie.”

W poniedziałek izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że 171 uczestników flotylli – w tym Greta Thunberg – zostało deportowanych z Izraela do Grecji i na Słowację. Resort zaznaczył, że deportowani to obywatele państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych.

„Wszystkie prawa uczestników tego PR-owego przedsięwzięcia zostały i będą w pełni respektowane” – podało ministerstwo. – „Kłamstwa, które rozpowszechniają, są częścią wcześniej zaplanowanej kampanii fake newsów.”

Według izraelskiego MSZ jedyny incydent z użyciem przemocy miał miejsce, gdy jedna z uczestniczek flotylli miała ugryźć pracownika medycznego w trakcie zatrzymania w więzieniu Ketziot. Resort prawdopodobnie odnosił się do zdarzenia z udziałem Reyes Rigo Cervilli, która – według władz więziennych – ugryzła w dłoń członka personelu medycznego podczas rutynowego badania.

W osobnym oświadczeniu z poniedziałku izraelskie MSZ zwróciło również uwagę na doniesienia, że łodzie flotylli przewoziły minimalną ilość pomocy humanitarnej, mimo że aktywiści twierdzili, iż ich celem było dostarczenie zaopatrzenia do Gazy.

Resort poinformował, że flotylli Sumud udało się przetransportować łącznie 2 tony pomocy na ponad 40 jednostkach pływających – co porównano do 300 ciężarówek z 20 tonami zaopatrzenia, które Izrael codziennie umożliwia dostarczać do Gazy przy wsparciu organizacji międzynarodowych.

„Flotylla Hamas–Sumud była niczym więcej jak tylko pokazem medialnym” – stwierdziło izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Autor: Samantha Kamman

Źródło: Christian Post