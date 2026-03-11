Wieści wydawnicze

Siedem ważnych słów. Michał Heller w rozmowie z Wojciechem Bonowiczem

11/03/2026Aktualizowane: 11/03/2026

Ks. prof. Michał Heller – wybitny fizyk, kosmolog i miłośnik symulatorów lotów – z Wojciechem Bonowiczem – poetą, publicystą, swoim wieloletnim przyjacielem – rozmawia o sprawach ważnych, choć czasem zwariowanych. Tych, o których na co dzień nie mówimy prawie wcale.
Osobista, pełna nadziei i miłości do nauki książka Siedem ważnych słów ukazuje się z okazji 90. urodzin ks. prof. Michała Hellera. Tam gdzie inni widzą same sprzeczności, on dostrzega dopełniające się światy.

Udowadnia, że poszukiwanie większego sensu i naukowe poznawanie świata mogą iść tą samą drogą.

Wojciech Bonowicz (ur. 1967) – poeta, publicysta, stały felietonista miesięcznika „Znak”. Autor kilku książek poetyckich, m.in. tomu „Pełne morze”, za który otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia, a także książek-wywiadów, zbiorów gawęd i książek dla dzieci. Ostatnio opublikował: „Dziennik końca świata” (2019, 2024), „Tischner. Biografia” (2020, 2023), „Historie na każdą godzinę” (2022) i „Dziennik pocieszenia” (2024). Mieszka w Krzywaczce pod Krakowem.

Dane książki:

Wydawnictwo: Znak
Rodzaj oprawy: Okładka twarda
Wydanie: I
Liczba stron: 320
Format: 140×205
Rok wydania: 2026

