Setki przywódców ewangelikalnych będzie szerzyło pokój w trakcie i po wyborach w USA

Ostatnie wybory w USA były jednymi z najbardziej emocjonujących w historii kraju. W ich przeddzień setki amerykańskich przywódców ewangelicznych przyrzekło, że będzie dążyć do wprowadzania pokoju.

Pod tzw. przysięgą Mateusza 5:9 podpisali się m.in. pisarz Max Lucado, pastor Tony Evans i teolog baptystyczny Russell Moore.

List wzywa chrześcijan, aby nieśli pokój i działali przeciwko przemocy i podziałom w swoich społecznościach.

Pismo ostrzega przed tzw. toksyczną polaryzacją. Mówi też, że napięcia związane z wyborami nie mogą doprowadzić chrześcijan do narażania swojej wiary.

Zamiast tego swoje zaangażowanie należy opierać o wartości chrześcijańskie, nie plany poszczególnych stron.

W liście możemy przeczytać, że “Bóg powołał nas do pójścia w ślady Jezusa i niesienia pokoju, nie tylko do jego strzeżenia. To nasze zadanie w społeczeństwie zmagającym się z toksycznym poziomem polaryzacji i przemocą wobec konkretnych grup religijnych, rasowych i politycznych”.

“Wiemy, że wybory mogą wywierać na chrześcijanach presję, aby zachowywali się niezgodnie z naukami Chrystusa i wartościami biblijnymi. Szczególnie jeśli dzielą społeczeństwo tak głęboko, jak tegoroczne”.

“Musimy jednak odrzucać tę presję i nie iść na kompromis w kwestii wiary”.

Wspólnota Mateusza 5:9 powstała niedawno i należeć do niej mogą tylko zaproszeni. Jest siecią przywódców chrześcijańskich, którzy działają na rzecz pokoju “w czasie wielkiego podziału”.

Założył ją Matther Hawkins, były dyrektor polityki Komisji Etyki i Wolności Religijnej Południowej Konwencji Baptystycznej. Wyjaśnił, co przyświecało założeniu stowarzyszenia.

– Szerzenie pokoju inspirowane słowami Jezusa w Mateusza 5:9 to bardziej aktywne, zorientowane na przyszłość działanie, niż stanie na straży pokoju – powiedział.

– Osoby wnoszące pokój idą w miejsca, gdzie go brakuje i tam właśnie go szerzą. Na szczęście Słowo Boże wyjaśnia, jak mamy się za to zabrać. Apostoł Paweł mówił Rzymianom: “Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu” (Rz 14:19).

Autor: Jennifer Lee

Źródło: Christian Today