Setki etiopskich Żydów przybywa do Izraela aby w nim zamieszkać

Jerozolima, Izrael. W sobotę 28 listopada, Pnina Tamano-Shata, pierwsza etiopska minister w izraelskim rządzie, przyleciała do Etiopii. W celu przygotowania zaplanowanego na 3 grudnia wylot do Izraela 500 etiopskich Żydów.

Skąd determinacja Pani minister do pomocy? Postawiła sobie cel

Tamano-Shata, minister imigracji (aliyah) i absorpcji imigrantów, naciska na izraelski rząd w sprawie sprowadzenia do kraju tysięcy Żydów, którzy nadal czekają w jej ojczyźnie na aliyah. Sama Tamano-Shata przyjechała do Izraela z Etiopii w wieku trzech lat. Było to w czasie przeprowadzonej w 1984 roku, tajnej misji izraelskiej Operacja Mojżesz.

„Jednym z narodowych celów, jakie stawiam sobie jako minister imigracji i absorpcji, jest doprowadzenie do końca historii ludzi czekających w Etiopii. Położenie kresu niesprawiedliwości, jaka od dziesięcioleci woła do nieba. Powodując rozdzielenie rodzin i czyniąc szkody emocjonalne w tych, którzy walczą o ponowne połączenie się ze swoimi bliskimi” – powiedziała Tamano-Shata w oświadczeniu dla „The Times of Israel” przed swoim wyjazdem do Etiopii.

„Będę działać dotąd, aż ostatni z oczekujących (…) ponownie połączy się ze swoją rodziną”

„Pięćset osób z naszego narodu będzie teraz mieć przywilej wypełnienia wizji naszych przodków o dotarciu do Jerozolimy” – powiedziała. „Rząd Izraela nie może porzucić i zaniedbać naszych braci i sióstr, którzy od lat czekają w Etiopii. Ta niesprawiedliwość musi się skończyć. A ja będę działać dotąd, aż ostatni z oczekujących dokona aliyah i ponownie połączy się ze swoją rodziną”.

Pani minister ma nadzieję na sprowadzenie do Izraela wszystkich pozostałych członków społeczności etiopskiej. Rząd zgodził się na imigrację dwóch tysięcy członków mniejszej społeczności Falash Mura do lutego 2021 roku. Choć to etniczni Żydzi, Etiopczycy Falash Mura nie mogą przyjechać do Izraela zgodnie z Prawem Powrotu. Ponieważ wiele pokoleń temu ich przodkowie nawrócili się na chrześcijaństwo. By wrócić do Izraela, muszą otrzymać specjalne pozwolenie, a po imigracji dokonać konwersji na judaizm.

Co najmniej od 15 lat, tysiące potencjalnych imigrantów czeka na przyjazd do Izraela. W 2015 roku, izraelski rząd wydał decyzję, by w ciągu pięciu lat sprowadzić drogą powietrzną resztę etiopskich Żydów. Jednak według danych Jewish Agency, do tej pory Izrael ewakuował tylko 2.257 Etiopczyków.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News

