Seph Schlueter i jego nowy singiel „Won’t Start Now”

Seph Schlueter zadebiutował na scenie CCM dzięki utworowi „Counting My Blessings”, który niedawno zdobył certyfikat złotej płyty RIAA. Jako jego pierwszy singiel wydany przez dużą wytwórnię, piosenka ta przez wiele tygodni zajmowała czołowe miejsca na wszystkich czterech chrześcijańskich listach przebojów. Utwór zdobył nagrodę K-Love Breakout Single of the Year 2024, był nominowany do nagrody Pop/Contemporary Recorded Song of the Year podczas Dove Awards 2024 oraz znalazł się w finale konkursu Billboard Awards Top Christian Song 2024.

Dodatkowo Schlueter został wyróżniony przez serwis Amazon jako artysta, którego warto obserwować w 2025 roku.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: TCB