Senat Kalifornii przyjmuje uchwałę… duchowni mają akceptować przekonania LGBTQ

Senat Kalifornii przyjął uchwałę mówiącą, że chrześcijańscy duchowni mają akceptować i wspierać ideologię LGBTQ, nawet jeśli narusza to ich chrześcijańskie przekonania.

Jednoczesna Uchwała Zgromadzenia 99 (ACR-99) została przedstawiona 4 czerwca przez członka zgromadzenia ustawodawczego z Partii Demokratów, Evana Low z San Jose, jako metoda zdobycia wsparcia dla tożsamości i praktyk LGBTQ.

Jak informowało wcześniej „CBN News”, ponad dwa tuziny lekarzy, psychologów, byłych homoseksualistów i innych liderów chrześcijańskich podpisały list potępiający uchwałę, która według nich narusza wolność religijną.

Uchwała potępia też psychoterapię osób z niechcianym pociągiem do tej samej płci lub niepewnością co do własnej tożsamości płciowej, określaną mianem terapii konwersyjnej.

Oto treść ustawy: „Prawo Kalifornii uznaje, że praktykowanie terapii konwersyjnej na młodych osobach jest nieskuteczne, nieetyczne i szkodliwe. Terapia konwersyjna została odrzucona jako nieskuteczna, nieetyczna i szkodliwa przez wiodące organizacje medyczne, organizacje zdrowia psychicznego i opieki dziecięcej w Stanach Zjednoczonych”.

Przeciwko uchwale wypowiadają się różni liderzy chrześcijańscy, twierdząc, że nowe prawo narusza ich wolność praktykowania religii.

Russell Willingham, dyrektor wykonawczy New Creation Ministries, w wywiadzie dla „CBN News” powiedział: „Uważam, że ACR-99 przygotowuje grunt dla przyszłych praw, które będą ścigać duszpasterzy takich jak ja, którzy zapewniają tego typu pomoc i udostępniają zasoby oferujące opcje dla tych, którzy nie chcą tego, co władze stanowe każą im zaakceptować”.

„Mamy pacjentów i klientów, którzy faktycznie odnieśli korzyść z terapii, pomagającej poradzić sobie z niechcianym pociągiem seksualnym. Pomogliśmy im zmienić swoje życie” – powiedział Roger Gannam, wiceprezes spraw prawnych Liberty Counsel.

Uchwała dąży też do ograniczenia piętna, jakie społeczeństwo, terapeuci i grupy religijne nakładają na osoby ze środowiska LGBTQ.

ACR-99 głosi, że napiętnowanie spowodowało „nieproporcjonalnie wysokie wskaźniki samobójstw, prób samobójczych, depresji, odrzucenia i izolacji w środowisku LGBTQ i wśród osób o kwestionowanej tożsamości. Stan Kalifornii jest żywo zainteresowany ochroną fizycznego i psychicznego dobrostanu nieletnich, w tym młodzieży LGBTQ”.

Zwolennicy uchwały twierdzą, że kwestia wolności religijnej nie ma tu nic do rzeczy, ponieważ ustawa dotyczy dyskryminacji. Utrzymują też – o czym donosi „The Christian Post” – że doradztwo psychologiczne prowadzone przez organizacje oparte na wierze to „psychiczna tortura” i „błąd w sztuce lekarskiej na obszarze zdrowia psychicznego”.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News