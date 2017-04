Selena Gomez o powrocie do jej chrześcijańskich korzeni

Selena Gomez mówi, że obecnie jest bliżej swoich przyjaciół z kościoła i spędza mniej czasu z współpracownikami z Hollywood’u. A jej biografia oraz konto na Instagramie mówi wszystko: “Łaską przez wiarę”. Jest to wzięte z Efezjan 2:8, który mówi o zbawieniu przez wiarę w Chrystusa: “Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”.

24-letnia piosenkarka ostatnio powiedziała magazynowi Vogue o jej bieżącym stylu życia i jak spędza czas. “Myślę, że 17 osób ma obecnie mój numer telefonu. Może dwie są znane”, powiedziała Gomez. (…) W ostatnich miesiącach Gomez ujawniła więcej ze swojego duchowego i chrześcijańskiego życia mówiąc o byciu w kontakcie z kilkoma kościołami i pastorami. (…)

W 2016 zaskoczyła fanów na koncercie Hillsong Church’s Young & Free Revival w Los Angeles, kiedy zaśpiewała po raz pierwszy swoją oryginalną piosenkę uwielbiającą Boga. „Wykonałam moją pierwszą piosenkę uwielbienia jakąkolwiek kiedykolwiek napisałam. Jestem tak wdzięczna za Jego łaskę i zrozumienie”, napisała na Instagramie. Podczas koncertu Selena zaśpiewała piosenkę „Nobody” i powiedziała, że „dzisiaj to jest coś więcej niż koncert, to jest coś więcej niż Hillsong, to jest coś więcej niż moje wejście na scenę i zaśpiewanie piosenki dla was. To jest o relacji, która jest większa niż cokolwiek”.

Selena wyjaśniła podczas wywiadu swoją wiarę i nazwała Brooke Fraser, piosenkarkę Hillsong United, jednym z jej ulubionych artystów.

CBN News

http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=21148