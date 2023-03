Lider Selah ostrzega chrześcijan przed transhumanizmem

Selah to jedna z najbardziej ulubionych grup w muzyce chrześcijańskiej. Lider zespołu, Todd Smith, w niedawnym wywiadzie dla The Christian Post wezwał chrześcijan do czujności w czasie, gdy świat zwraca się w kierunku transhumanizmu.

Trio, w którego skład wchodzą: Allan Hall, Amy Perry i Todd Smith, świętowało niedawno 25-lecie swojej działalności muzycznej, wydając nową płytę z hymnami „Greatest Hymns Vol. 3”, upamiętniającą ich lata w służbie muzycznej i ponad 750 milionów streamów.

W czasie 25 lat kariery, ich celem zawsze było niesienie słuchaczom „pociechy i zachęty”.

„Czymś, o czym zaczniemy słyszeć znacznie więcej, kierunkiem, w którym zmierzamy, jest transhumanizm” – powiedział wychowany w środowisku misyjnym Smith, rozmawiając przed kamerą z CP. „Wierz mi lub nie, ateizm z czasem prawdopodobnie powoli zaniknie. Transhumanizm zacznie rozwijać się coraz bardziej wraz z rozwojem okultyzmu, gdy ludzie coraz częściej wchodzą w duchowość i próbują różnych rzeczy” – stwierdził.

Wykonawca utworu „You Raise Me Up” powiedział, że ludzie wrócą do podważania Słowa Bożego, tak jak na początku szatan zwiódł Ewę.

„’Czy Bóg na pewno powiedział, że nie wolno wam tego jeść? Jeśli zjecie, staniecie się jak On. Będziecie bogiem’. Sam szatan zapragnął być jak Bóg [Izajasza 14], wznieść się na wyżyny” – dodał.

„Prawdopodobnie zobaczymy, jak ludzie mówią: O tak, Jezus jest prawdziwy, ale nie jest Bogiem Najwyższym, i my też możemy być bogami!” – ostrzegł Smith.

Zgodnie z definicją Encyklopedii Britannica, transhumanizm to ruch filozoficzny i naukowy, który „promuje wykorzystanie bieżących i wyłaniających się technologii, takich jak inżynieria genetyczna, krionika, sztuczna inteligencja (AI) i nanotechnologia, by spotęgować ludzkie zdolności i poprawić ludzką kondycję”.

„Widzimy i słyszymy historie, jak różne kraje produkują super-żołnierzy, zasadniczo zmieniając DNA” – powiedział Smith, dodając, że Chiny podobno stworzyły pierwszą na świecie hybrydę człowieka i małpy.

„Będzie wiele dobrych rzeczy, na przykład jeśli masz raka, jeśli masz taką lub inną chorobę, technologia tak szybko idzie naprzód, że będziemy mieć mnóstwo leków na te problemy” – mówił dalej. Przewidział też, że długość życia człowieka wzrośnie i będą postępy w tworzeniu sztucznych kończyn.

„To wspaniałe, ale doprowadzi do tego, że zaczniemy wierzyć, że jesteśmy Bogiem, i zaczniemy wierzyć, że jesteśmy ponad Bogiem, i właśnie tym jest transhumanizm” – stwierdził Smith.

Co do wierzących w Chrystusa, piosenkarz ostrzegł, by wszyscy trwali w pokorze i byli mocno ugruntowani w Bożym Słowie, by nie obawiać się prześladowań.

„Nawet patrząc ze stanowiska muzycznego, jakie piosenki śpiewamy, czy odnoszą się i naprawdę skupiają na tym, kim jest Jezus?” – postulował.

„Zobaczymy więcej ludzi zwracających się ku duchowości, co może być wspaniałe, lecz jednocześnie to kościół musi być dla nich odpowiedzią. Musimy być w stanie to pokazać, ponieważ mamy taką moc, mamy moc przez Jezusa. Mamy [Jego] śmierć i zmartwychwstanie, i rozlanie Jego krwi, a Jego Imię jest ponad wszelkie imię i rozprasza demony, rozprasza samego szatana” – przekonywał Smith.

Grupa mająca na koncie 11 nagród Dove przyznawanych przez Gospel Music Association i 4 miliony sprzedanych płyt, udostępniła już słuchaczom swój najnowszy album, a w najbliższych miesiącach będzie przekazywać nowe piosenki.

Więcej informacji na stronie internetowej Selah.

Autor: Jeannie Ortega Lawrence

Źródło: The Christian Post