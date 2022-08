Afganistan: „Sanktuarium terrorystów”, do kraju napływa fala dżihadystów

Amerykański kongresmen Mike Waltz (Republikanin, Floryda), odznaczony, były funkcjonariusz Sił Specjalnych i dowódca misji wojskowych do Afganistanu, powiedział CBN News, że rok po przejęciu w kraju kontroli przez Talibów, Afganistan to obecnie sanktuarium terrorystów.

„Społeczność wywiadowcza bardzo wyraźnie daje znać Komitetowi Służb Zbrojnych, że Al Kaida i ISIS są w trakcie odbudowy i stanowczo zamierzają ponownie zaatakować Zachód”- powiedział Waltz w rozmowie z CBN News.

Afgańscy obserwatorzy mówią, że Talibowie osiągnęli to, o czym marzył Osama Bin Laden i czego pragnęło ISIS: w pełni rozwinięty kalifat z władzami państwowymi.

„Wraz z zajęciem Afganistanu przez Talibów, wspomniane grupy są witane z otwartymi ramionami, nawet jeśli po cichu, i widzimy, jak reorganizują swoje wysiłki w Afganistanie” – powiedział w rozmowie z CBN News Bill Roggio, redaktor naczelny „Long War Journal”, magazynu Foundation for Defense of Democracies (Fundacja dla Obrony Demokracji).

Waltz mówi, że po upływie roku, skutki oddania przez Amerykanów Afganistanu Talibom są dla bojowników islamskich z całego świata potężnym bodźcem do działania.

„Organizacja Narodów Zjednoczonych i ich analizy wywiadowcze pokazują, że obecnie do Afganistanu napływa od 10 tysięcy do 15 tysięcy zagranicznych bojowników”- stwierdził Waltz.

W czerwcu, dowódca CENTCOM, generał Michael Kurilla ujawnił, że zgodnie ze wskaźnikami amerykańskiego wywiadu, grupy terrorystyczne takie jak Al Kaida budują już w Afganistanie swoje obozy szkoleniowe.

„Al Kaida może, albo i nie, zdecydować się na przeprowadzenie ataków na USA, jednak przeraża mnie fakt, że ma taką zdolność, że ma bezpieczną bazę, by to zrobić” – powiedział Roggio.

Istnieją wskazania, że relacja między Al Kaidą i Talibami stale się zacieśnia, o czym świadczy np. fakt, że wieloletni przywódca Al Kaidy, Ayman al-Zawahiri, mieszkał w bogatej dzielnicy Kabulu aż do czasu, gdy 2 sierpnia zginął w swoim domu w amerykańskim ataku dronowym.

„Zaledwie kilka tygodni wcześniej, ONZ donosiło, że wysocy przywódcy Al Kaidy zapewniają Talibom strategiczne kierownictwo, a oto zaskoczenie, zabiliśmy w Kabulu Zawahiri” – powiedział Roggio. „Myślę, że to mówi nam wszystko, co potrzebujemy wiedzieć o relacji między Talibami i Al Kaidą”.

Podczas gdy Talibowie wyszli w tym tygodniu na ulice, by świętować pierwszą rocznicę przejęcia władzy, większość Afgańczyków została w domach, przerażona ponurymi, surowymi warunkami życia pod islamskimi rządami Talibów.

Mija rok, odkąd afgańskie dziewczęta weszły do sali lekcyjnej. Sodaba Nazhan postanowiła poprowadzić w Kabulu nieformalne lekcje w domu o utajnionej lokalizacji.

„Talibowie wraz ze swoją ekstremistyczną ideologią, jaką mają wobec kobiet, wcale się nie zmienili; to ci sami Talibowie, co 20 lat temu, ale my nie możemy być tymi samymi kobietami, co 20 lat temu; musimy dalej prowadzić naszą walkę przy pomocy pióra i naszych głosów” – powiedziała Nazhan, nauczycielka języka angielskiego.

Kobietom nie wolno pracować na stanowiskach rządowych, nie wolno im samotnie podróżować i muszą się zakrywać.

„Afganistan jako całość jest pozbawiony korzyści płynących z wkładu kobiet i dziewcząt w społeczeństwo” – powiedziała Fiona Frazer, przedstawicielka ONZ.

Tymczasem, gospodarka kraju jest w opłakanym stanie; 97 procent populacji popadło w biedę, a raporty mówią o szerzącym się głodzie.

„Z jednej strony, sytuacja ekonomiczna jest trudna; z drugiej, z dnia na dzień pogarsza się sytuacja dotycząca bezpieczeństwa. Nadal jesteśmy świadkami tych samych eksplozji i ataków samobójczych, jakie oglądaliśmy w przeszłości” – powiedział Abdul Mujeeb, mieszkaniec Kabulu.

Zaledwie rok po przejęciu władzy przez Talibów, mówi się, że Afganistan staje się państwem upadłym.

„Przyszłość jest bardzo posępna. Widzimy, że to przepaść, zmierzamy ku przepaści, nie mając na sobie nawet pasa bezpieczeństwa” – ostrzegł Neil Turner z Norwegian Refugee Council.

Autor: George Thomas

Źródło: CBN News

