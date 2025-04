Sanctus Real i ich teledysk „The Difference”

4 kwietnia, dwukrotnie nominowany do nagrody GRAMMY, laureat GMA Dove Award oraz artysta, którego płyty osiągnęły status złotej w RIAA, zespół Sanctus Real prezentuje oficjalny teledysk do utworu „The Difference”.

„Wszyscy odczuwamy, że w naszym świecie od jakiegoś czasu brakuje nadziei” – mówi Lolli. „Chodzimy do kościołów w całym kraju i stało się to jednym z naszych największych pól misyjnych, ponieważ widzimy tak wielu przygnębionych i smutnych ludzi w kościele. Dlatego piszemy piosenki o nadziei. Kiedy pokładasz wiarę w Jezusie, On nie tylko daje ci nadzieję; On jest naszą nadzieją”.

„Ta piosenka wskazuje tylko na jedną rzecz jako powód, dla którego wierzymy, że jesteśmy przekształcani w nowe stworzenia, a to poprzez relację z Jezusem” – dodaje Rohman. „To deklaracja tego, w co wierzymy, że jest możliwe dzięki Jezusowi”.

Nadzieja na przemianę, na której skupia się zespół podczas pisania, pracując nad kolejnym albumem – czwartym pełnometrażowym projektem z Lolli – jest również wartością, która motywuje ich do dzielenia się swoją muzyką w całym kraju.

„Wciąż uwielbiamy jeździć w trasy, spotykać się z ludźmi i nawiązywać osobiste, bezpośrednie kontakty. Nie chcemy, aby ekran dzielił nas od naszych słuchaczy. Dosłownie umieściliśmy to w nazwie naszego zespołu 29 lat temu; pragniemy być autentyczni. Chcemy, aby wszystko, co robimy, było autentyczne” – mówi perkusista Mark Graalman. „Czuję, że jesteśmy teraz lepszym zespołem koncertowym niż kiedykolwiek wcześniej”.

Źródło: TCB