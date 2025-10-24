Sąd w Hiszpanii uniewinnił księży i ​​dziennikarza od zarzutów „mowy nienawiści”

Hiszpański sąd uniewinnił dwóch katolickich księży oraz dziennikarza od zarzutów o „mowę nienawiści” za publiczną krytykę islamu, kończąc tym samym ośmioletni proces.

1 października Sąd Prowincjonalny w Maladze uznał, że ks. Custodio Ballester z Barcelony wypowiadał się w sposób „islamofobiczny” w programie telewizyjnym i w swoich publikacjach, jednak ostatecznie orzekł, że jego wypowiedzi nie stanowią mowy nienawiści i oddalił wszystkie zarzuty wobec niego, ks. Jesúsa Calvo oraz dziennikarza Armando Roblesa.

Ballester wyraził swoje poglądy podczas internetowego programu „La Ratonera” w 2017 roku, w którym uczestniczyli również Calvo i Robles. Wcześniej, w 2016 roku, opublikował artykuł zatytułowany „Niemożliwy dialog z islamem”, w którym ostro skrytykował tę religię.

Podczas programu Ballester powtórzył argumenty z tego tekstu. Pisał wówczas: „Radykalny islam chce zniszczyć cywilizację chrześcijańską i zrównać z ziemią Zachód”. Artykuł stanowił odpowiedź na list pasterski kardynała Juana José Omelli, arcybiskupa Barcelony, zatytułowany „Konieczny dialog z islamem”, w którym hierarcha wzywał do dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego.

„To odnowione wezwanie do dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, wstrzymane rzekomą ‘nieostrożnością’ ukochanego Benedykta XVI, nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością” – pisał Ballester. – „Islam nie dopuszcza dialogu. Albo wierzysz, albo jesteś niewiernym, którego trzeba podporządkować – w taki czy inny sposób.”

Kapłan potępił prześladowania chrześcijan w krajach takich jak Nigeria, Syria i Bangladesz.

W rozmowie z Fox News Digital Ballester powiedział, że czuł moralny obowiązek „mówienia prawdy”.

„Nie można mówić o dialogu, gdy w krajach islamskich chrześcijanie są prześladowani, mordowani lub zmuszani do płacenia dżizji [podatku od nie-muzułmanów], by przeżyć” – stwierdził. – „Kardynał Omella mówił o dialogu, a ja odpowiedziałem, odwołując się do rzeczywistości, w jakiej żyją nasi prześladowani bracia.”

Stowarzyszenie Muzułmanów Przeciwko Islamofobii złożyło po emisji programu skargę przeciwko Ballesterowi, Calvo i Roblesowi. Jak poinformowało 22 października Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Billy’ego Grahama (BGEA), prokuratura domagała się dla obu księży kar po trzy lata więzienia, a dla Roblesa – czterech lat, a także grzywien i zakazu nauczania dla duchownych.

Artykuł 510 hiszpańskiego kodeksu karnego penalizuje publiczne wypowiedzi, które mogą podżegać do nienawiści, wrogości, dyskryminacji lub przemocy wobec grup z powodu religii, rasy i innych cech. Przepis ten, wprowadzony w 1995 roku i rozszerzony w 2015 o przestępstwa internetowe, przewiduje kary od roku do czterech lat pozbawienia wolności. W przypadku Ballestera prokuratura żądała trzech lat więzienia.

Jak podała agencja Europa Press, sąd w Maladze uznał, że „brakuje obiektywnych i/lub subiektywnych przesłanek wymaganych do uznania czynu za mowę nienawiści”.

„Bez względu na to, jak odrażające czy niefortunne mogą być wypowiedzi, same w sobie nie stanowią przestępstwa” – cytuje uzasadnienie agencja.

Po ogłoszeniu wyroku uniewinniającego Ballester podziękował Bogu oraz wszystkim chrześcijanom, którzy wspierali go modlitwą i obecnością na sali sądowej – podało BGEA.

Znany ewangelista Franklin Graham z zadowoleniem przyjął decyzję sądu, pisząc w serwisie X:

„To niewiarygodne, że ten hiszpański ksiądz katolicki musiał stanąć przed sądem, by bronić prawa do mówienia prawdy o radykalnym islamie. Doceniam fakt, że ojciec Custodio Ballester nie ugiął się mimo groźby więzienia. Groził mu też dziesięcioletni zakaz głoszenia kazań… Nie jestem katolikiem, ale w przyszłym roku będę głosił w Hiszpanii i mam nadzieję, że będę mógł się z nim spotkać!”

Ballester przyznał, że sam akt oskarżenia nie był dla niego zaskoczeniem.

„W tej Hiszpanii, zdeprawowanej przez kulturę woke, mówienie prawdy o radykalnym islamie uchodzi za przestępstwo” – powiedział. – „Ale jako kapłan jestem zobowiązany wobec Chrystusa i prawdy, a nie wobec ideologicznego konsensusu narzuconego przez rząd.”

Dodał, że „współczesne prawo nie ściga już przestępstw, lecz myślenie”.

„Twoje własne słowa są kryminalizowane, a ty odpowiadasz za to, co ktoś inny może zrobić po ich usłyszeniu. A jeśli ta myśl czy słowo jest chrześcijańskie, tradycyjne lub krytyczne wobec islamu, od razu staje się mową nienawiści” – stwierdził. – „To ideologiczne prześladowanie w przebraniu sprawiedliwości. Prawo o mowie nienawiści działa jednostronnie: zniewagi wobec chrześcijan uznaje się za wolność słowa, krytykę islamu – za przestępstwo.”

Były żołnierz sił specjalnych Ballester wcześniej mówił Catholic News Service (CNA), że jego wypowiedzi nigdy nie zawierały treści dyskryminujących ani nienawistnych. Po ogłoszeniu pierwszego wyroku, jeszcze przed uniewinnieniem, zapewniał dziennikarzy i zwolenników przed sądem, że pozostaje spokojny.

Blisko 30 tysięcy osób podpisało petycję w obronie duchownego przygotowaną przez organizację prawniczą Abogados Cristianos („Chrześcijańscy Adwokaci”). Grupa określiła wyrok jako „dowód na podwójne standardy prawa, które nie chroni tych, którzy doświadczają ataków i upokorzeń z powodu swojej wiary chrześcijańskiej”.

„Nigdy nie cenzuruje się krytyki, braku szacunku ani ciągłych zniewag wobec katolików, które padają w programach telewizyjnych” – napisała organizacja w uzasadnieniu petycji do prokuratora ds. przestępstw z nienawiści Miguela Ángela Aguilara o wycofanie oskarżenia wobec księdza. – „Natomiast nikt nie ma wątpliwości co do zachowań pewnych grup, które są chronione i gloryfikowane. Jeśli pozwolimy, by ta niesprawiedliwość dotknęła ojca Custodiego, stworzymy fatalny precedens.”

Jak podał Fox News, Ballester przyznał, że walka prawna prawdopodobnie się jeszcze nie zakończyła.

„Mój wyrok bardzo rozzłościł prokuraturę, ponieważ wstrzymuje wszystkie działania przeciwko wolności słowa” – powiedział. – „Zamierzają odwołać się do sądów wyższej instancji. Kierownictwo prokuratury ds. przestępstw z nienawiści nie znosi porażek. Będziemy dalej walczyć o wolność.”

Autor: Chris Eyte

Źródło: Christian Daily