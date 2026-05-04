Sąd w Egipcie odmawia chrześcijanom prawa do Wielkanocy

Egipski sąd odrzucił wniosek o ustanowienie Wielkanocy oficjalnym świętem państwowym, utrzymując w mocy przepisy, które zmuszają chrześcijan do wyboru między obchodzeniem najważniejszego dnia swojej wiary a ponoszeniem konsekwencji cywilnych, zawodowych i edukacyjnych.

Sąd odmówił rozpatrzenia sprawy z przyczyn proceduralnych, uznając, że kwestia ta należy do kompetencji premiera, a nie wymiaru sprawiedliwości. Nie odniósł się przy tym do meritum wniosku – poinformowała organizacja ADF International, zajmująca się obroną wolności religijnej, która wsparła inicjatywę.

Obrońcy wolności religijnej reprezentujący różne wyznania chrześcijańskie zapowiedzieli odwołanie od decyzji oraz dalsze starania o uznanie Wielkanocy za święto państwowe.

Ponieważ niedziela jest w Egipcie zwykłym dniem pracy, chrześcijanie, którzy chcą świętować Wielkanoc, ryzykują utratę wynagrodzenia i narażają się na dyskryminację w miejscu pracy. Uczniowie i studenci opuszczający zajęcia z tego powodu mogą ponosić konsekwencje akademickie.

Kelsey Zorzi, dyrektor ds. rzecznictwa na rzecz globalnej wolności religijnej w ADF International, stwierdziła, że decyzja pozbawia chrześcijan prawa do swobodnego kultu w najważniejszym dniu ich wiary, i wezwała Egipt do podjęcia realnych działań na rzecz uznania i ochrony praw chrześcijan.

„Chodzi o coś znacznie więcej niż uznanie święta. To odmowa prawnego prawa do praktykowania wiary dla chrześcijan, którzy już teraz doświadczają ciągłych i poważnych prześladowań religijnych” – powiedziała Zorzi.

Wniosek wpisuje się w szerszy ruch na rzecz rozszerzenia wolności religijnej i usunięcia barier w praktykowaniu wiary w kraju o długiej tradycji chrześcijańskiej. Egipt bywa nazywany kolebką chrześcijaństwa od I wieku, a Kościół koptyjski wywodzi swoje początki od apostoła Marka w Aleksandrii.

Egipt podjął pewne kroki w kierunku rozszerzenia możliwości praktyk religijnych dla chrześcijan, jednak działania te mają ograniczony zakres i są nierównomiernie stosowane.

Decyzja Ministerstwa Pracy z grudnia przyznała pracownikom sektora prywatnego wyznania chrześcijańskiego prawo do wolnego z okazji Wielkanocy, lecz nie objęła nim pracowników sektora publicznego. Wprowadziła także nierówności między wyznaniami chrześcijańskimi, przyznając więcej dni płatnego urlopu Koptom niż ewangelikom czy katolikom.

ADF International skrytykowała tę decyzję, powołując się na konstytucyjne gwarancje wolności religijnej w Egipcie (artykuły 53 i 64), a także na międzynarodowe traktaty zakazujące dyskryminacji religijnej w zatrudnieniu.

Egipt uznaje koptyjskie Boże Narodzenie, obchodzone 7 stycznia, za święto państwowe. Zwolennicy zmian od dawna podkreślają, że Wielkanoc powinna mieć taki sam status, a jej brak w oficjalnym kalendarzu zmusza wiernych do wyboru między praktykowaniem religii a konsekwencjami cywilnymi lub edukacyjnymi – sytuacją, która nie dotyczy żadnej innej wspólnoty wyznaniowej w kraju.

Chrześcijanie stanowią około 10% ludności Egiptu, obok muzułmańskiej większości.

Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) niedawno zarekomendowała wpisanie Egiptu na specjalną listę obserwacyjną Departamentu Stanu USA. Oznaczenie to wskazuje, że rząd dopuszcza się poważnych naruszeń wolności religijnej lub je toleruje.

Egipskie przepisy dotyczące bluźnierstwa są wykorzystywane do ścigania osób wyrażających lub broniących swojej wiary; grożą za to kary od grzywien po więzienie. W jednym z przypadków Augustinos Samaan, koptyjski chrześcijanin, youtuber i badacz, został skazany na pięć lat więzienia oraz ciężkie roboty za treści opublikowane w internecie w obronie swojej wiary. Dziesiątki podobnych spraw toczą się obecnie przed sądami karnymi w kraju.

Władze formalnie odmawiają również uznania chrześcijaństwa w dokumentach tożsamości osób, które przeszły na tę religię z islamu, co stanowi dodatkowe ograniczenie nakładające się na istniejące bariery w praktykowaniu wiary.

Wcześniejszy raport organizacji Open Doors wskazywał, że chrześcijanie w Egipcie nadal napotykają trudności w zakładaniu kościołów i miejsc kultu, mimo że rząd zalegalizował rosnącą liczbę świątyń poprzez ich oficjalną rejestrację. Według raportu chrześcijanie, szyici, ahmadyci oraz inne mniejszości religijne podlegają ograniczeniom prawnym i administracyjnym, które utrudniają im wyrażanie i praktykowanie swoich przekonań.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post