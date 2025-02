Sąd podtrzymuje decyzję o zwolnieniu nauczyciela krytykującego szariat

Trybunał orzekł, że zwolnienie katolickiego nauczyciela, który podczas szkolenia dotyczącego różnorodności wyraził krytyczne poglądy na temat prawa szariatu, było zgodne z prawem.

Ben Dybowski został usunięty ze stanowiska w The Bishop of Llandaff Church in Wales High School po dniu szkoleniowym, który odbył się w marcu 2023 roku.

Podczas tego wydarzenia Dybowski skrytykował prawo szariatu, zadeklarował swoje poparcie dla tradycyjnego małżeństwa oraz wyraził sprzeciw wobec aborcji, argumentując, że życie zaczyna się w momencie poczęcia.

Zapytał, czy jego poglądy mogą być uznane za dyskryminujące, na co trener ds. różnorodności odpowiedział, że wyrażanie takich opinii może rzeczywiście być postrzegane jako dyskryminacja, chociaż może je zachować w sferze prywatnej.

Po tym incydencie, w wyniku skarg innych pracowników, Dybowski został wezwany na spotkanie z dyrektorem szkoły. Podczas spotkania Dybowski potwierdził, że dzielił się również swoimi poglądami w mediach społecznościowych, i został ostrzeżony, że takie posty mogą naruszać wytyczne szkoły anglikańskiej dotyczące mediów społecznościowych i mogą zaszkodzić członkom społeczności szkolnej.

Trybunał ustalił, że Dybowski często omawiał swoje poglądy z pracownikami i uczniami szkoły.

Ostatecznie doszedł do wniosku, że chociaż poglądy Dybowskiego na temat małżeństwa i aborcji są chronione przez ustawodawstwo dotyczące równości, jego krytyka prawa szariatu stanowiła jedynie jego osobistą opinię, a zatem nie była objęta ochroną. Szkoła miała więc prawo go zwolnić.

Sędzia Samantha Moore, prowadząca sprawę, stwierdziła: „Powód ma prawo do posiadania swoich przekonań i ich manifestowania, ale podlega tym samym zakazom, co reszta społeczeństwa, aby nie dyskryminować ani nie nękać innych”.

Dodała również: „[Szkoła] miała prawo chcieć sprawować pewien stopień kontroli nad tym, w jaki sposób przekonania były manifestowane w środowisku szkolnym, zgodnie z wartościami szkoły, biorąc pod uwagę potencjalną nierównowagę sił między nauczycielami a uczniami oraz w kontekście wrażliwości niektórych uczniów”.

Autor: Robert Parr

Źródło: Christian Today