Sąd orzeka przeciwko porwanej 14-letniej chrześcijance. „Chrześcijanki stale są celem.”

Wysoki Sąd w Pakistanie wydał orzeczenie oparte na islamskim prawie szariatu, zgodnie z którym Pakistańczyk może poślubić nieletnią, jeśli ta miała już pierwszą menstruację.

International Christian Concern (ICC), organizacja monitorująca prześladowania chrześcijan, donosi, że orzeczenie, wydane przez dwuosobowy panel sędziowski, jest w bezpośredniej sprzeczności z Ustawą z Sindh o ograniczeniu małżeństw dzieci, która zakazuje zawierania małżeństw z osobami w wieku poniżej 18 lat.

Orzeczenie wydano podczas ostatniego posiedzenia sądu w sprawie porwania, przymusowej zmiany wiary i wydania za mąż 14-letniej chrześcijanki, Humy Younus.

Jak informowało CBN News, Younus została porwana w październiku zeszłego roku przez trzech mężczyzn ze swojego domu w Karachi. Mężczyźni czekali, aż rodzice dziewczynki opuszczą dom, po czym siłą ją zabrali. Podobno zawieźli ją do Dera Gazi Khan, miasta w pakistańskiej prowincji Pendżab, ponad 370 kilometrów dalej.

Od tamtej pory, rodzice podejmują wszelkie wysiłki, by odzyskać córkę.

Kilka dni po porwaniu, rodzice otrzymali od porywaczy dokumenty, wśród których było zaświadczenie o przejściu Humy na islam i jej świadectwo ślubu. Matka dziewczynki, Nagina, mówi, że dokumenty są fałszywe, ponieważ widniejąca na nich data to dzień uprowadzenia córki.

W próbie ratowania Humy, rodzina stwierdziła, że na mocy Ustawy z Sindh o ograniczeniu małżeństw dzieci, małżeństwo córki z mężczyzną o imieniu Jabbar jest nieważne. Według relacji ICC, rodzice dostarczyli do sądu jej dokumenty chrzcielne i szkolne, świadczące, że Huma ma 14 lat. Dziewczynka urodziła się 22 maja 2005 roku, o czym informuje Independent Catholic News.

Wspomniane prawo zostało uchwalone niecałe sześć lat temu w celu powstrzymania na terenie prowincji przymusowych małżeństw z nieletnimi. Jak podają różne media informacyjne, praktyka ta jest powszechnie stosowana wobec młodych hindusek i chrześcijanek.

Podczas posiedzenia sądu, sędziowie Muhammad Iqbal Kalhoro i Irshad Ali Shah orzekli, że małżeństwo między Humą i Jabbarem jest ważne, ponieważ dziewczynka miała pierwszą menstruację.

„Po raz kolejny, sprawiedliwość została pokonana, i po raz kolejny, nasz stan okazał się niezdolny do traktowania chrześcijan jak obywateli pakistańskich” – powiedziała matka Humy, Nagina Younus, w rozmowie z Aid to the Church in Need (ACN).

Rodzice Humy zapowiedzieli, że wniosą sprawę do Sądu Najwyższego Pakistanu.

„3 lutego poszliśmy do Wysokiego Sądu Sindh, ale naszej dziewczynki nie było na sali posiedzeń” – wyjaśnia Nagina. „Jeśli sąd nie wymierzy nam sprawiedliwości, przedstawimy naszą sprawę Sądowi Najwyższemu Pakistanu. Uważamy, że rząd i sędziowie odwlekają decyzję, ponieważ nasza córka ma 14 lat. Chcą poczekać, aż skończy 18 lat i zamknąć sprawę”.

Tabassum Yousaf, adwokat Younusów, powiedział ACN, że on i rodzina liczyli na pierwszy przypadek zastosowania istniejącego prawa w sprawie Humy.

„Widać jednak, że w Pakistanie te prawa są formułowane i aprobowane tylko po to, by poprawić wizerunek kraju przed społecznością międzynarodową, prosić o fundusze rozwojowe i swobodnie handlować produktami pakistańskimi na europejskim rynku” – powiedział Yousaf.

Kolejne przesłuchanie w sprawie wyznaczono na 4 marca.

W e-mailu do CBN News, prezes ICC Jeff King odpowiedział na orzeczenie sądu.

„Decyzja pakistańskiego Wysokiego Sądu, by orzec na korzyść małżeństwa z nieletnią, jest niesłuszna na wielu poziomach” – napisał King. „W ciągu ostatnich kilku lat, dzięki różnym organizacjom i głosom odważnych kobiet na całym świecie, świat obudził się na katastroficzną praktykę i skutki małżeństw z dziećmi (poślubiania dziewczynek). Chcę jednak widzieć, jak ci obrońcy poruszają jeszcze jeden aspekt tej praktyki, który pozwala, by chrześcijanie na całym świecie tracili swoje córki, często by już nigdy więcej ich nie zobaczyć. Chodzi o problem przymusowych małżeństw i przymusowej zmiany wiary w muzułmańskich krajach”.

King wyjaśnił, że młode chrześcijanki często są celem muzułmanów.

„W najbardziej fundamentalistycznych, muzułmańskich krajach (tj. w Pakistanie, Egipcie i innych), gdzie chrześcijanie są mniejszością, młode chrześcijanki stale są celem muzułmanów” – zauważył. „Zwykle zaczyna się od tego, że muzułmański chłopak lub mężczyzna nawiązuje kontakt z młodą chrześcijanką i proponuje spotykanie się lub małżeństwo. Jeśli dziewczyna ignoruje te propozycje, zaczyna słyszeć, że jest za ładna, by być chrześcijanką, po czym padają też inne twierdzenia, stanowiące bardziej niebezpieczny poziom molestowania”.

Prezes ICC dodaje, że rodzina z reguły zna sprawcę.

„Przeważnie, i często tragicznie, następnym krokiem jest porwanie dziewczyny, odurzenie narkotykami, pobicie i wielokrotny gwałt, a rodzina często wie, kto jest odpowiedzialny” – pisze dalej King. „W fundamentalistycznej kulturze, opartej na pojęciu hańby, perspektywy dziewczyny na małżeństwo i przyzwoite życie zostają trwale zniszczone. Dziewczyna zostaje z poczuciem nieprawdopodobnej bezwartościowości i wstydu. Wtedy dostaje propozycję ratowania godności przez poślubienie gwałciciela. Jeśli odmawia, znowu jest wielokrotnie gwałcona i bita”.

King mówi, że pakistańscy funkcjonariusze ochrony porządku publicznego nie udzielają rodzicom prawie żadnej pomocy.

„Gdy rodzice idą na policję i próbują nakłonić władze, by coś zrobiły, policja pokazuje im napisane przez córkę oświadczenie, że została muzułmanką” – kontynuuje. „Jeśli chrześcijańscy rodzice dalej walczą, mogą zostać pobici i dostają groźby aresztowania. Jeśli są szczególnie odważni, córka jest do nich przyprowadzana w stanie odurzenia narkotykami i w obecności swojego oprawcy i gwałciciela mówi, że jest muzułmanką i nie chce wracać do domu, ani na chwilę nie nawiązując z rodzicami kontaktu wzrokowego”.

Pisząc do CBN News, King zwrócił też uwagę, że żadna z takich sytuacji niestety nie należy do rzadkości.

„Dlatego z ogromnym smutkiem przyjmujemy wiadomość, że Wysoki Sąd w Pakistanie pozwolił na kontynuację tej praktyki. Lecz jeszcze bardziej tragiczne jest to, że dla 14-letniej Humy, na której sprawie opierało się posiedzenie, orzeczenie sądu oznacza brak możliwości powrotu do rodziców, którzy prawdopodobnie stracili ją na zawsze” – zakończył.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News