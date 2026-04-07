Sąd Najwyższy orzekł, że zakaz terapii konwersyjnej w Kolorado narusza Pierwszą Poprawkę

Sąd Najwyższy USA unieważnił ustawę stanu Kolorado zakazującą licencjonowanym terapeutom prowadzenia terapii z nieletnimi, mającej na celu zmianę orientacji seksualnej lub pomoc w akceptacji płci biologicznej.

W orzeczeniu 8:1 w sprawie Kaley Chiles v. Patty Salazar uznano, że przepisy naruszały wolność słowa, ograniczając wypowiedzi chrześcijańskiej terapeutki Kaley Chiles. Autor opinii większości, sędzia Neil Gorsuch, podkreślił, że ustawa nie tylko regulowała treść wypowiedzi, ale także narzucała dopuszczalne poglądy, co stanowi poważne naruszenie Pierwszej Poprawki.

Sąd uchylił wyrok sądu apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sędzia Elena Kagan, poparta przez Sonię Sotomayor, zaznaczyła, że neutralne światopoglądowo przepisy mogłyby rodzić trudniejsze pytania konstytucyjne, jednak w tym przypadku prawo wyraźnie faworyzowało jedną stronę debaty.

W zdaniu odrębnym sędzia Ketanji Brown Jackson argumentowała, że wypowiedzi specjalistów medycznych podlegają innym standardom, a stan ma prawo regulować świadczenia zdrowotne, nawet jeśli pośrednio ogranicza to ich wypowiedzi. Wskazała też, że zakaz opierał się na stanowiskach głównych organizacji medycznych.

Ustawa z 2019 r. zakazywała tzw. terapii konwersyjnej wobec nieletnich i była uzasadniana ochroną młodzieży LGBTQ. Kaley Chiles zaskarżyła ją w 2022 r., powołując się na naruszenie wolności słowa i religii. Po przegranej w sądzie apelacyjnym sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który ostatecznie przyznał jej rację.

Autor: Michael Gryboski

Źródło opr.: Christian Post