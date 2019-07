Sąd brytyjski podtrzymuje prawo chrześcijan do swobodnego wyrażania wiary

W środę, chrześcijański student wygrał apelację w brytyjskim sądzie apelacyjnym po tym, gdy został wyrzucony z college’u za wyrażanie w mediach społecznościowych swojej wiary w kwestii etyki seksualnej.

W 2016 roku, Felix Ngole został wydalony z Uniwersytetu Sheffield, na którym studiował, by zostać pracownikiem społecznym.

Wyrzucono go za to, że w 2015 roku wziął udział w toczącej się na Facebook’u dyskusji na temat małżeństw jednopłciowych, w której zajął stanowisko przeciwne. Jako gorliwy chrześcijanin, zacytował wersety biblijne, potwierdzające tradycyjne, chrześcijańskie spojrzenie na małżeństwo.

Kilka miesięcy po dyskusji na Facebook’u, ktoś anonimowy złożył na niego skargę. Ngole otrzymał z uczelni powiadomienie, że „nie jest świadomy wpływu swoich wpisów na Facebook’u. Wyraz jego chrześcijańskich poglądów okazał się dla Uniwersytetu nie do przyjęcia, dlatego jest proszony o zachowanie milczenia na ten temat w trakcie pobierania nauki”.

Ngole został też poproszony o nie wyrażanie swoich chrześcijańskich poglądów publicznie, także w kościele. Usłyszał, że nigdy nie wolno mu wyrażać swojego punktu widzenia w miejscu pracy, nawet w odpowiedzi na bezpośrednie pytanie.

Wydając decyzję, Sąd Apelacyjny zganił uniwersytet, twierdząc, że ludzie nie powinni żyć w strachu, gdy wyrażają swoje poglądy. Sąd orzekł: „Samo wyrażanie poglądów religijnych na temat grzechu niekoniecznie kojarzy się z dyskryminacją”.

Przedstawicielem Ngole był adwokat praw religijnych, Paul Diamond, który sprzeciwił się wdrożonemu przez uniwersytet procesowi dyscyplinarnemu w celu zamknięciu komuś ust.

Student wrócił na Facebook, gdzie wyraził wdzięczność za zwycięstwo, pisząc:

„Mówisz coś, co nie podoba się twojemu pracodawcy, i jesteś wyrzucony. Wiemy, że to, co mówisz, może do tego doprowadzić. W większości to po prostu wyrażanie swojej wiary, co jako żyjący w chrześcijańskim kraju, powinniśmy móc robić”.

„To sprawa przełomowa dla chrześcijan i spektakularne zwycięstwo dla wolności słowa” – powiedziała Andrea Williams, dyrektor wykonawczy Christian Legal Centre.

„Dzięki poświęceniu Felixa, chrześcijanie i inni wiedzą, że mają prawo wyrażać biblijne poglądy w mediach społecznościowych czy gdzie indziej, bez lęku o swoją karierę zawodową” – mówiła dalej. „To ogromny postęp w prawie, który trzeba zachować i uszanować w obecnych i przyszłych sprawach dotyczących chrześcijańskiej wolności”.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News