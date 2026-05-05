Sąd Apelacyjny Kenii orzekł, że aborcja nie jest prawem konstytucyjnym i uchylił orzeczenie z 2022 r.

Kenijski Sąd Apelacyjny uchylił przełomowy wyrok z 2022 r., który rozszerzał dostęp do aborcji. Uznał, że przerwanie ciąży nie jest prawem konstytucyjnym i jest dopuszczalne wyłącznie w ściśle określonych przypadkach.

W orzeczeniu wydanym w Malindi sąd stwierdził, że aborcja jest legalna jedynie wtedy, gdy – zdaniem wykwalifikowanego pracownika medycznego – konieczne jest leczenie ratujące życie lub gdy zagrożone jest życie bądź zdrowie kobiety.

Decyzja ta uchyla wcześniejszy wyrok, który wiązał dostęp do aborcji z prawem do ochrony zdrowia, godności i wolności od nieludzkiego traktowania. Sąd apelacyjny uznał jednak, że konstytucja nie ustanawia ogólnego prawa do aborcji, a dopuszczalność zabiegu określa wąsko art. 26 ust. 4.

Zgodnie z konstytucją życie zaczyna się w chwili poczęcia, a aborcja jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach medycznych lub gdy dopuszcza ją inne prawo. Wyrok przywraca bardziej restrykcyjną interpretację przepisów, zbliżoną do kodeksu karnego, który penalizuje aborcję poza przewidzianymi wyjątkami.

Sprawa wywołała silne reakcje. Organizacje religijne uznały orzeczenie za potwierdzenie ochrony życia i przywrócenie porządku konstytucyjnego. Z kolei środowiska prozdrowotne i obrońcy praw kobiet ostrzegają, że ograniczenie interpretacji przepisów może utrudnić dostęp do bezpiecznych zabiegów i zwiększyć skalę nielegalnych aborcji, zwłaszcza w przypadkach gwałtu, kazirodztwa czy poważnych zagrożeń zdrowotnych.

Eksperci podkreślają, że niejasności prawne od lat wpływają na decyzje lekarzy, a niebezpieczne aborcje pozostają istotnym czynnikiem zachorowalności i śmiertelności matek w Kenii.

Wyrok nie znosi konstytucyjnych wyjątków, ale nakazuje ich ścisłą interpretację. Zdaniem prawników ewentualne rozszerzenie dostępu do aborcji wymaga zmian ustawowych, a nie decyzji sądów.

Sprawa prawdopodobnie trafi do Sądu Najwyższego. Do tego czasu orzeczenie Sądu Apelacyjnego pozostaje obowiązującą wykładnią, zawężającą dostęp do aborcji przy zachowaniu ograniczonych wyjątków medycznych.

Źródło opr.: Christian Daily