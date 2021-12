Są już mikroczipy z paszportem szczepionkowym

Odkąd w Szwecji ogłoszono nowe ograniczenia związane z COVID, wzrosła liczba mieszkańców, którzy postanowili wszczepić sobie w rękę mikroczip z paszportem szczepionkowym – podają miejscowe media.

1 grudnia, w Szwecji przyjęto nowe przepisy, które wymagają posiadania paszportu na wszystkich wydarzeniach obejmujących ponad sto osób.

„Bilety szczepionkowe to rozwiązanie, które widzimy jako konieczne” – oznajmiła w listopadzie Karin Tegmark Wisell ze Szwedzkiej Agencji Zdrowia Publicznego. „Nie możemy po prostu się wycofać i mieć nadzieję na najlepsze”.

Szwedzki dziennik „Aftonbladet” informuje, że od czasu oświadczenia Wisell wzrosła liczba osób, które zamiast nosić paszport, zdecydowały się na wszczepienie w rękę mikroczipa.

Jedną z nich jest Hannes Sjoblad, który w wywiadzie dla dziennika mówi o wszczepieniu sobie w lewą rękę mikroczipa z paszportem szczepionkowym. Przy skanowaniu, na jego telefonie komórkowym wyświetlają się wszystkie jego osobiste informacje związane z COVID-19.

Według Euronews.com, od 2014 roku około 6 tysięcy mieszkańców Szwecji wszczepiło sobie w rękę mikroczipy.

Szwedzi wymienili noszenie kluczy, biletów kolejowych i dowodów tożsamości na wygodę mikroczipa.

„Internet ciał”

Inny mieszkaniec powiedział reporterowi „Aftonbladet”, że dzięki noszeniu mikroczipa czuje się zdrowszy.

To zmiana, którą wielu nazywa „Internetem ciał”, tworzonym przez medyczne implanty i inne urządzenia, które znajdują się w ciele człowieka i łączą go z Internetem.

„Faktycznie to ekosystem” – wyjaśnia stypendystka RAND, Mary Lee. „To zbiór urządzeń, które są połączone z Internetem i zawierają oprogramowanie, które zbiera osobiste dane o twoim stanie zdrowia lub może zmienić funkcjonowanie ciała. 'Internet ciał’ to zbiór wszystkich tych urządzeń wraz z danymi”.

To tak zwane „narzędzie zdrowotne”, którego rosnącą popularność przewidziano w „The Atlantic”.

„Jak w przypadku większości technologii, szczytowy moment dla wszczepialnych czipów nadejdzie wtedy, gdy staną się one tak użyteczne, że trudno będzie z nich zrezygnować. Może się to stać szybciej, niż myślimy” – napisał Haley Weiss w „The Atlantic” w 2018 roku.

Tymczasem, odkąd pojawiła się odmiana wirusa Omicron, różne europejskie kraje przywróciły ograniczenia.

Pełny lockdown

Austria zarządziła pełny lockdown, Holandia wymaga wczesnego zamykania firm, a Niemcy są o krok bliżej do ogólnokrajowego nakazu szczepienia po ogłoszeniu zakazu wstępu osób niezaszczepionych do przestrzeni takich jak siłownie i restauracje.

W czwartek 2 grudnia, prezydent Biden ogłosił nowe plany walki z COVID-19 w okresie zimowym, obejmujące surowsze przepisy dotyczące badania osób wjeżdżających do USA. „Plany nie uwzględniają pełnego zamykania czy lockdownów, ale szeroko zakrojoną akcję szczepień, dawki przypominające, badania i wiele więcej” – powiedział Biden.

Zdaniem głównego doradcy medycznego Białego Domu, dr Anthony’ego Fauci, kryzys wirusowy nigdy się nie skończy. „Będziemy musieli zacząć żyć z COVID” – powiedział Fauci w niedzielnym programie CBS „Face the Nation”. „Tak właśnie uważam, bo nie sądzę, by udało nam się go wykorzenić”.

