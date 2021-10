Rzuć kamieniem – jeśli jesteś bez grzechu – Stanisław Malina

Jest to rozprawa oparta na podstawie nieprzyjemnych doświadczeń, ale przede wszystkim obiektywnego (wolnego od nauk kościelno-denominacyjnych) studium Biblii.

Zachęcam wszystkich do szczególnej dbałości o swoje małżeństwa! Tym zaś, którzy nie wstąpili jeszcze w małżeńskie związki, radzę budować je na zdrowych, biblijnych podstawach.

Jest jednak jedna sprawa, która w temacie rozwodów i powtórnych małżeństw wciąż wydaje się być pod kontrolą szatana: jest to zatwardziałe stanowisko większej części kościoła w kwestii (praktycznego) ułaskawienia grzeszników. Bóg czyni to chętnie, Jego kościół – niestety – jest tu bardzo oporny! Postawa kościoła w stosunku do rozwodników, to piasek w jej trybach. Czas na postępowe (biblijne) zmiany!

Spis treści:

Od autora

1. O co chodzi w kościele?

2. Niektóre aspekty z zagadnienia grzechu

3. Kilka słów na temat istoty małżeństwa

4. Problemy mężów Bożych

5. Czy rozwód może być biblijnie uzasadniony?

6. Czy można powtórnie zawrzeć związek małżeński?

7. O bracie syna marnotrawnego

Dane książki:

Autor: Stanisław Malina

Tytuł: „Rzuć kamieniem – jeśli jesteś bez grzechu”

wyd. 2; ISBN 978-3-931819-03-3

cena: 20,-zł + (przesyłka 5,-) – zamówienie na adres: S.Malina@gmx.de

http://www.malina-home.de/ksiki/dydaktyczno-apologetyczne/89-lub-po-rozwodzie