Rzadka Biblia z 1726 roku znaleziona w sklepie charytatywnym

Rzadka Biblia z 1726 roku, należąca niegdyś do George’a Fife’a Angasa – jednej z kluczowych postaci w historii Australii Południowej – została przypadkowo odkryta w magazynie organizacji charytatywnej i przekazana do Biblioteki Parlamentu Australii Południowej w celach badawczych. Egzemplarz zawiera odręczne notatki oraz zapisy rodzinne Angasa i jego potomków.

George Fife Angas odegrał istotną rolę w założeniu South Australia Company i we wczesnym rozwoju kolonii. Jego wpływ widoczny jest do dziś – między innymi w nazwach takich miejsc jak Angaston czy Angas Street w Adelajdzie. Rzecznik Australijskiego Czerwonego Krzyża przypomniał, że Angas został wybrany do Rady Legislacyjnej w 1857 roku i miał znaczący wpływ na gospodarkę oraz strukturę społeczną kolonii, szczególnie wspierając migrację niemieckich luteranów.

Biblia została znaleziona w sklepie Australijskiego Czerwonego Krzyża w Mount Barker.

Polityk Cressida O’Hanlon, odwiedzając sklep Czerwonego Krzyża, zapytała o nietypowe darowizny i dowiedziała się o Biblii. Zorganizowała spotkanie między organizacją charytatywną a Biblioteką Parlamentarną, gdzie obecnie historyk dr John Weste pracuje nad analizą i interpretacją adnotacji pozostawionych przez Angasa.

Australijski Czerwony Krzyż wyraził zadowolenie, że Biblia trafiła w ręce osób, które potrafią docenić jej wartość i właściwie zinterpretować niezwykłe zapiski. Podkreślono również, że przedmioty o znaczeniu historycznym, które trafiają do sklepów organizacji, są traktowane z należytą starannością i ostrożnością.

Opr. RK