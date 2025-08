Rwanda pod ostrzałem za restrykcyjne prawo wobec organizacji religijnych

Światowy Alians Ewangelikalny (WEA) uznał, że obowiązujące w Rwandzie przepisy dotyczące organizacji wyznaniowych naruszają międzynarodowe standardy praw człowieka. W dokumencie przekazanym w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ 16 lipca, WEA wezwał rząd Rwandy do rewizji ustawy z 2018 roku oraz jej nowelizacji z 2025 roku, argumentując, że regulacje te stoją w sprzeczności z konstytucją kraju oraz międzynarodowymi zobowiązaniami, m.in. Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Kartą Afrykańską.

Ustawa wprowadza m.in. obowiązek rejestracji kościołów, wymóg wykształcenia teologicznego dla duchownych, dostosowania budynków do wymogów akustycznych oraz posiadania parkingu. Po upływie pięcioletniego okresu przejściowego, w 2024 roku zamknięto około 70% miejsc kultu – według różnych źródeł nawet 10 tys. kościołów – głównie zielonoświątkowych. WEA wskazuje, że wiele zamknięć wynikało z drobnych uchybień możliwych do szybkiego usunięcia.

Raport podkreśla, że standardy narzucone organizacjom religijnym są znacznie surowsze niż te obowiązujące organizacje pozarządowe. Przykładowo, FBO muszą zatrudniać liderów z wyższym wykształceniem i dysponować odpowiednim budynkiem, podczas gdy NGO potrzebują jedynie adresu.

W 2025 roku wprowadzono kolejne ograniczenia, m.in. zakaz spotkań religijnych poza miejscami zarejestrowanymi wyłącznie do tego celu, co w praktyce uniemożliwia ewangelizację uliczną czy nabożeństwa domowe. Pojawił się też obowiązek 1 200 godzin szkoleń dla pastorów oraz bezzwrotna opłata równowartości 1 500 USD za rejestrację nowej organizacji religijnej.

W czerwcu 2025 r. opublikowano również wytyczne dot. „Kaznodziejstwa zgodnego z wartościami Rwandy”, które zakazują m.in. proroczych nauk i cudów, co – według WEA – pozwala państwu na arbitralne decydowanie o legalności przekonań religijnych.

Wzrost represji doprowadził do wzrostu punktacji Rwandy w rankingu prześladowań Open Doors – z 42 pkt w 2021 roku do 58 pkt w 2025, co plasuje kraj na 64. miejscu na świecie. Coraz więcej chrześcijan modli się w ukryciu, a część pastorów emigruje do sąsiednich państw.

WEA apeluje o rewizję prawa, większą elastyczność i poszanowanie wolności religijnej, podkreślając, że jest ona fundamentem zdrowego społeczeństwa obywatelskiego.