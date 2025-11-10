Rozpoczęła się budowa największego chrześcijańskiego pomnika w Wielkiej Brytanii

W tym tygodniu rozpoczyna się budowa największego w Wielkiej Brytanii pomnika chrześcijańskiego – Eternal Wall of Answered Prayer (Wieczna Ściana Wysłuchanych Modlitw). Realizacja projektu stała się możliwa po osiągnięciu początkowego celu finansowego w wysokości 40 milionów funtów.

Monument powstanie w pobliżu Coleshill, na terenach między autostradami M6 i M42, niedaleko Birmingham. Jego wysokość wyniesie 51 metrów – ponad dwa razy więcej niż słynny Angel of the North – a kształtem będzie przypominać wstęgę Möbiusa.

Pomnik zostanie zbudowany z miliona cegieł, z których każda będzie powiązana z jedną historią „wysłuchanej modlitwy”. Historie te będzie można odczytać za pomocą smartfonów. Organizatorzy poinformowali, że do tej pory zebrano już około 120 000 świadectw z 125 krajów.

Uroczystość symbolicznego rozpoczęcia budowy zaplanowano na środę. Otwarcie pomnika dla zwiedzających przewidziano na 2028 rok. Do tego czasu projekt ma zgromadzić łącznie 250 000 historii.

W inicjatywę zaangażowało się ponad 20 000 darczyńców z całego świata.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Richard Gamble, były kapelan klubu piłkarskiego Leicester City. Jak mówi, koncepcja powstała ponad 20 lat temu, a ostatnią dekadę poświęcił na budowanie poparcia społecznego.

— Cieszę się, że tworzymy pomnik, który będzie dzielił się milionem historii nadziei i pozwoli ludziom odkrywać Jezusa, który słucha i odpowiada na modlitwę. Choć napotkaliśmy wiele przeszkód i opóźnień, wierzę, że ten moment jest właściwy — powiedział Gamble.

— Cały zespół Eternal Wall jest głęboko wdzięczny tysiącom osób, które wsparły ten projekt na miarę swoich możliwości – za każdą przekazaną kwotę, każdą godzinę wolontariatu i każdą modlitwę, która doprowadziła nas do tego punktu. To moment, by zbudować symbol nadziei – trwałe świadectwo mocy modlitwy i chrześcijańskiego dziedzictwa naszego kraju.

Projekt architektoniczny przygotowała pracownia Snug Architects, wybrana w konkursie Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (RIBA). Głównym wykonawcą inwestycji została firma VSL.

Teren pod budowę został przekazany przez firmę IM Properties, należącą do przedsiębiorcy z Midlands, lorda Edmistona, którego spółka wsparła również koszty realizacji.

Organizatorzy przewidują, że po ukończeniu projekt będzie przyciągać około 250 000 odwiedzających rocznie. Na terenie obiektu znajdzie się 10 akrów zagospodarowanej zieleni, parking, a w kolejnych etapach – centrum dla zwiedzających i obiekt konferencyjny.

Na dokończenie infrastruktury potrzeba jeszcze około 5,7 miliona funtów – poinformowali twórcy projektu.

— Eternal Wall ma przypominać naszemu narodowi i ludziom na całym świecie o Bożej dobroci — powiedział lord Edmiston. — To świadectwo dla obecnych i przyszłych pokoleń o Stwórcy wszechświata, który przez wieki odpowiadał na modlitwy – i wciąż to robi.

— Jeśli zapomnimy o Bogu, który był z nami w najciemniejszych momentach naszej historii, skazujemy się na przyszłość pozbawioną Jego prowadzenia i ochrony. Dlatego jestem dumny, że moja firma mogła wnieść istotny wkład w ten projekt.

Źródło: Christian Today