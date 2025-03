Rozpaczliwa podróż imigracyjna nawróconej chrześcijanki w celu ucieczki z Iranu

Dla 27-letniej Iranki Artemis Ghasemzadeh przejście na chrześcijaństwo okazało się decyzją, która zmieniła jej życie i wiązała się z poważnym ryzykiem. Urodziła się w muzułmańskiej rodzinie w Isfahanie, a jej droga do chrześcijaństwa rozpoczęła się w 2019 roku, gdy weszła do kościoła w Turcji. Czując głęboki spokój, potajemnie przyniosła Biblię do domu. Jej ciekawość przerodziła się w pełne zaangażowanie, a trzy lata temu przyjęła chrzest, który nazywa momentem „odrodzenia”. Ghasemzadeh ceni swoją chrześcijańską społeczność, a jej 32-letni brat Shahin również przeszedł na chrześcijaństwo.

W Iranie chrześcijaństwo jest akceptowane jedynie dla osób urodzonych w tej wierze. Konwersja z islamu postrzegana jest jako bluźnierstwo, co zgodnie z prawem szariatu grozi karą śmierci. Pomimo niebezpieczeństw Ghasemzadeh uczestniczyła w irańskim podziemnym ruchu chrześcijańskim, biorąc udział w tajnych studiach biblijnych. W trakcie protestów w 2022 roku, które wybuchły po śmierci Mahsy Amini, dołączyła do demonstracji, sprzeciwiając się islamskiemu kodeksowi ubioru, jednak spotkała się z ostrzeżeniami ze strony rządu.

W obliczu nasilających się prześladowań postanowiła uciec. W grudniu 2024 roku, razem z Shahinem, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, wybierając ryzykowną trasę przez Abu Zabi, Koreę Południową i Meksyk. Po przekroczeniu granicy zostali zatrzymani, a od tamtej pory Ghasemzadeh nie miała kontaktu ze swoim bratem. Wyraziła swój status nawróconej chrześcijanki ubiegającej się o azyl, jednak twierdzi, że nie przeprowadzono z nią rozmowy w tej sprawie.

Zamiast tego, w dniu swoich 27. urodzin została deportowana do Panamy, gdzie obecnie przebywa w obozie dla imigrantów wraz z innymi nawróconymi chrześcijanami. Warunki w obozie są trudne, a ona sama szuka pomocy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Otrzymuje wsparcie od prawnika zajmującego się prawami człowieka, który stara się zapobiec jej deportacji z powrotem do Iranu i ma nadzieję na uzyskanie humanitarnego wjazdu do USA.

Opr. za Christian Today