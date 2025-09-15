Rosyjski sąd skazał pastora na więzienie bo w kazaniu sprzeciwił się inwazji na Ukrainę

W środę, 3 września, sędzia Jewgienij Parshin z Sądu Miejskiego w Bałaszycha wymierzył 63-letniemu pastorowi Nikołajowi Romaniukowi karę czterech lat pozbawienia wolności za słowa wypowiedziane w 2022 roku, gdy podczas kazania określił rosyjską inwazję jako „nie naszą wojnę” – poinformowała organizacja broniąca praw człowieka Forum 18.

3 września Sąd Miejski w Bałaszysze uznał 63-letniego duchownego za winnego „publicznych wezwań do działań przeciwko bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej” po kazaniu z 2022 r., w którym stwierdził, że wojna w Ukrainie „nie jest naszą wojną”. Dodatkowo zakazano mu prowadzenia stron internetowych przez trzy lata.

Według organizacji Forum 18 Romaniuk został zatrzymany po transmisji kazania, w której krytykował mobilizację. Podczas zatrzymania funkcjonariusze mieli uderzyć go w głowę, powodując obrażenia. Pastor podkreślał, że jego wypowiedzi wynikały z osobistych przekonań religijnych i pacyfistycznej doktryny kościoła.

W sądzie zaznaczył, że nie wzywał do ingerencji w działalność władz, a alternatywna służba cywilna powinna być równoprawną formą obowiązku wobec państwa. Wskazał też na pomoc humanitarną, jaką wspólnota udziela żołnierzom i mieszkańcom okupowanych terenów. „Nie wycofuję się z tego, co powiedziałem. To moje stanowisko jako duchownego” – podkreślał.

Mimo jego wieku i poważnych problemów zdrowotnych, sąd orzekł karę bez złagodzenia. Obrońcy uznali wyrok za „rażąco niesprawiedliwy”. Córka pastora, Swietłana Żukowa, nazwała sprawę „sfabrykowaną” i wyraziła przekonanie, że celem władz jest zastraszenie osób sprzeciwiających się wojnie.

To pierwszy wyrok w Rosji skazujący duchownego na podstawie art. 280.4 kodeksu karnego za krytykę wojny w Ukrainie z perspektywy religijnej. Pastor od października 2024 r. przebywa w areszcie śledczym, a obrona zapowiada apelację.

Jak zauważył były prawosławny ksiądz Andriej Mizjuk, który opuścił Rosję w proteście przeciw wojnie, władze szczególnie represjonują głosy sprzeciwu płynące ze środowisk religijnych. „Każde odwołanie do Pisma Świętego staje się podwójnie groźne dla propagandy wojennej” – ocenił.

Źródło opr.: Christian Daily