Rosyjski sąd skazał duchownego za „okazywanie rażącego braku szacunku” wobec państwa

18 grudnia sąd w Sławiańsku nad Kubaniem ukarał grzywną w wysokości 30 tys. rubli (ok. 380 USD) prawosławnego duchownego Iłłę Sigidę, oskarżonego o „rażący brak szacunku dla społeczeństwa, organów państwowych i symboli narodowych”. Wcześniej duchowny został brutalnie zatrzymany – pobity, ogolony i porażony paralizatorem.

Sigida, 34-letni hieromnich niezależnej Cerkwi prawosławnej kierowanej przez arcybiskupa Wiktora Piwowarowa, od listopada przebywa w areszcie domowym. Jego zatrzymanie nastąpiło po opublikowaniu na stronie parafii artykułów krytycznych wobec rosyjskich obchodów Dnia Zwycięstwa i innych świąt państwowych. Zarzuty obejmują m.in. znieważenie pamięci obrońców ojczyzny oraz publiczne upokorzenie weteranów.

Forum 18 informuje, że Sigida i Piwowarow wielokrotnie publikowali na stronie parafii treści łączące teologię z krytyką współczesnej Rosji. Strona została usunięta po przeszukaniach 27 listopada. Dochodzenie objęło również parafiankę, której dom przeszukano, a sprzęt elektroniczny skonfiskowano – bez stawiania zarzutów.

Wcześniej, 3 października 2023 r., siły bezpieczeństwa wtargnęły do świątyni z bronią maszynową, zatrzymały Sigidę i Piwowarowa, konfiskując sprzęt i dokumenty. Sigida relacjonował, że został pobity, duszony i zmuszany do golenia. Przesiedział dwa dni w areszcie za rzekome niepodporządkowanie się funkcjonariuszom. Zarzuty postawiono także jego ojcu.

Arcybiskup Piwowarow był wcześniej dwukrotnie ukarany grzywną – 40 tys. i 150 tys. rubli – za publiczne „dyskredytowanie armii rosyjskiej”. W kazaniu nazwał inwazję na Ukrainę „szatańską”, dodając: „Ale jeśli nasze czołgi są w sąsiednim kraju, a nasi żołnierze w bestialski sposób torturują ludzi, prowadząc wojnę napastniczą, to są przeklęci. Taka wojna jest przeklęta zarówno przez Boga, jak i przez człowieka. Nasza wojna jest wielkim złem”.

Kolejne rozprawy Sigidy zaplanowano na 23 grudnia i 14 stycznia. Forum 18 oczekuje odpowiedzi rosyjskich władz w sprawie licznych postępowań administracyjnych i karnych prowadzonych przeciw duchownemu.

Opr. red. na podst. Christian Daily