Rośnie liczba wspomaganych samobójstw w Kanadzie – ponad 5% wszystkich zgonów

W Kanadzie odnotowano rekordową liczbę obywateli, którzy zakończyli życie przy pomocy wspomaganego samobójstwa – według oficjalnego raportu ponad 5% wszystkich zgonów w kraju w 2024 roku miało miejsce w wyniku tej kontrowersyjnej procedury.

Zgodnie z opublikowanym 28 listopada raportem rządu Kanady zatytułowanym Szóste coroczne sprawozdanie na temat wspomaganego umierania (MAID) w Kanadzie, w 2024 roku 16 499 osób zakończyło życie poprzez wspomagane samobójstwo, oficjalnie określane jako Medical Assistance in Dying (MAID).

Liczba ta stanowi część z 22 535 wniosków o przedwczesne zakończenie życia, które trafiły do kanadyjskiego Ministerstwa Zdrowia. Spośród pozostałych spraw: 4 017 osób zmarło z innych przyczyn, 1 327 zostało uznanych za niekwalifikujące się do procedury, a 692 wycofały swoje wnioski.

Z raportu wynika, że wspomagane samobójstwa odpowiadały za 5,1% wszystkich zgonów w Kanadzie w ubiegłym roku, co oznacza niewielki wzrost (o 0,4 punktu procentowego) w porównaniu do 2023 roku. To najwyższy odsetek zgonów w ramach MAID od momentu legalizacji procedury w 2016 roku.

W 2024 roku liczba wspomaganych samobójstw wzrosła o 6,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy odnotowano 15 427 takich przypadków.

Ubiegły rok przyniósł również największą dotąd liczbę wniosków w ramach tzw. ścieżki drugiej (Track 2), dotyczącej osób, które nie spodziewają się śmierci w najbliższym czasie. Ścieżka ta została formalnie wprowadzona w 2021 roku.

W 2024 roku odnotowano 732 zgony w ramach Track 2, co stanowiło 4,4% wszystkich przypadków MAID. Liczba ta systematycznie rośnie: w 2021 roku było to 224, w 2022 – 469, a w 2023 – 625.

Ustawa legalizująca wspomagane samobójstwo została przyjęta w Kanadzie w 2016 roku. Początkowo umożliwiała dostęp do procedury wyłącznie obywatelom i stałym rezydentom powyżej 18. roku życia, cierpiącym na „poważną i nieuleczalną chorobę, schorzenie lub niepełnosprawność” powodującą „długotrwałe i nie do zniesienia cierpienie”.

Ustawa z 2016 roku nakładała również wymóg uzyskania zgody lekarskiej, odczekania 15 dni od złożenia wniosku oraz obecności dwóch świadków podczas jego podpisywania.

W 2021 roku w Kanadzie uchwalono ustawę rozszerzającą prawo o możliwość wspomaganego samobójstwa w przypadkach, gdy dana osoba nie cierpi na chorobę śmiertelną, np. w przypadku osób cierpiących na przewlekły ból.

Parlament zapowiedział także możliwość objęcia procedurą przypadków chorób psychicznych – zmiana ta ma wejść w życie w marcu 2027 roku.

Rozszerzenie przepisów spotkało się z szeroką krytyką, m.in. ze strony Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami, który w kwietniowym raporcie wyraził „poważne zaniepokojenie” nowym prawem.

Organizacja wezwała Kanadę do „uchylenia przepisów dotyczących ścieżki drugiej we wspomaganym umieraniu, w tym planowanego na 2027 rok objęcia tą procedurą osób, których ‘jedynym schorzeniem jest choroba psychiczna’”.

Autor: Michael Gryboski

Źródło: Christian Post