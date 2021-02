Jedz. Zdrowo i smacznie. Rośliny przede wszystkim.

Jeśli leży ci na sercu ekologia, chciałabyś jeść zdrowiej, ale czasem nie potrafisz sobie odmówić soczystego burgera – fleksitarianizm to dla ciebie idealne rozwiązanie! Według specjalistów to jedna z trzech najzdrowszych diet na świecie.

Michael Pollan to człowiek, który jednym zdaniem zmienił nawyki żywieniowe Amerykanów. Słynne „Jedz, nie za dużo, przede wszystkim rośliny” stało się inspiracją dla wielu osób. Jego rodzina – siostry i mama, wegetarianki oraz mięsolubne – jak nikt inny rozumie zróżnicowane potrzeby domowników i podpowiada, jak można je pogodzić. Ich dania są proste, zdrowe i do tego tak smaczne, że nawet mięsożerca da się przekonać do zajadania zieleniny.

Znajdziesz tu przepisy, które mogą być dostosowane do prawie wszystkich potrzeb żywieniowych: wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe i bez nabiału. A najlepsze jest to, że wiele z tych dań można przygotować w 35 minut lub krócej!

„Rodzina Pollan ma świetny pomysł na jedzenie roślin: stawia je w absolutnym centrum uwagi i czyni fundamentem każdego posiłku. Cavatappi z brokułami lub chrupiące naleśniki kimchi to potrawy, które powodują, że chcę biec do kuchni, żeby zacząć gotować`” .

YOTAM OTTOLENGHI

Dane książki:

Tytuł: Rośliny przede wszystkim. 101 najlepszych przepisów fleksitariańskich

Autor: Tracy Pollan

