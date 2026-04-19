Rosja zbombardowała kościół baptystyczny na Ukrainie, zabijając pastora podczas spotkania …

Rosja zaatakowała baptystyczny kościół w Zaporożu na południowym wschodzie Ukrainy podczas nabożeństwa modlitewnego. Zginęła co najmniej jedna osoba – pastor Rusłan Utiuż – a co najmniej osiem zostało rannych.

Ambasada Ukrainy w USA poinformowała, że celem ataku był budynek The House of the Gospel Church, od lat służący lokalnej społeczności. Według ukraińskich władz był to celowy atak na wiernych zgromadzonych na modlitwie.

W chwili uderzenia w świątyni znajdowali się także liderzy kościelni świętujący Wielkanoc – przekazał były deputowany Pawło Ungurjan. Jak dodał, ciężko rannych zostało siedem–osiem osób. Kościół był duchowym domem dla ponad 300 wiernych, a od początku wojny zniszczono już nawet 700 świątyń.

Organizacja Mission Eurasia, współpracująca z parafią, podkreśla, że takie miejsca są często celem ataków, zwłaszcza gdy niosą pomoc humanitarną. Według twórców dokumentu „A Faith Under Siege” Rosja wykorzystała w tym przypadku precyzyjną bombę kierowaną KAB-1500L.

Autorzy raportów wskazują, że uderzenia w kościoły nie są przypadkowe – pełnią one rolę centrów wsparcia dla lokalnych społeczności. Od początku wojny zginęło co najmniej 58 duchownych, a setki świątyń zostały zniszczone lub uszkodzone.

Mimo wcześniejszych ataków, w tym próby uderzenia dronami w kijowski megakościół we wrześniu ubiegłego roku, ukraińskie wspólnoty religijne kontynuują działalność.

Pomimo ataku, następnego ranka odbyło się nabożeństwo jak zwykle, przy dużej frekwencji, a 200 osób zgłosiło się do chrztu.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło opr.: Christian Post