Rosja: państwo musi zagwarantować wolność religijną

W Petersburgu odbywa się VIII Międzynarodowe Forum Prawne. Bierze w nim udział nuncjusz apostolski w Rosji. Zwrócił on uwagę na znaczenie wolności religijnej.

Prawo do wolności religijnej sprawia, że znika potrzeba tego, co kiedyś było przedmiotem troski państwa, czyli możliwość ingerowania w sprawy religijne. Wymaga to prawnego uznania Kościoła i jego instytucji w systemie państwowym – powiedział abp Celestino Migliore. Nuncjusz apostolski w Rosji zabrał głos na VIII Międzynarodowym Forum Prawnym odbywającym się w tych dniach w Petersburgu.

Abp Celestino podkreślił, że wzajemna autonomia państwa i Kościoła oznacza swobodę wewnętrznej administracji,

swobodę organizacji publicznego kultu i nauczania, wolność komunikacji, zarządzania dobrami materialnymi oraz tworzenia instytucji edukacyjnych, kulturalnych, humanitarnych i społecznych. Jak podkreślił abp Migliore, państwo musi zagwarantować wolność religijną w społeczeństwie i powstrzymać się od wszelkiej dyskryminacji.

za Rad. Watykanskie