Rosja niszczy budynek kościoła na Ukrainie już drugi raz

Rosyjska bomba kierowana 25 kwietnia ponownie uszkodziła kościół zielonoświątkowy w Słowiańsku we wschodniej Ukrainie — ten sam budynek, z którego w 2014 roku prorosyjscy bojownicy porwali, torturowali i zamordowali dwóch synów pastora.

Ładunek, prawdopodobnie typu KAB-500S-E, eksplodował w pobliżu kościoła Przemienienia Pańskiego około godz. 6 rano. Siła wybuchu zerwała połowę dachu, zniszczyła większość drzwi i wszystkie okna. Ofiar nie było. To drugi raz, gdy budynek został uszkodzony — wcześniej ostrzał artyleryjski zniszczył część obiektu w 2014 roku.

Mikhail Pavenko, ukraiński kapelan mieszkający w USA, powiedział, że rosyjskie wojska regularnie atakują świątynie, a protestanccy duchowni są dla Kremla szczególnym celem. Jak podkreślił, po zajęciu nowych terenów rosyjskie siły często w pierwszej kolejności ścigają pastorów i działaczy protestanckich.

Pastor miejscowego zboru Alexander Pavenko już wcześniej stracił dwóch synów — Ruwima i Alberta — porwanych podczas nabożeństwa przez prorosyjskich bojowników z tzw. Rosyjskiej Armii Prawosławnej. Obaj zostali zamordowani wraz z dwoma diakonami. W 2023 roku zginął także trzeci syn pastora, Jarosław Pavenko, kapelan wojskowy, który dostarczał pomoc ukraińskim żołnierzom.

Mimo kolejnego ataku około 170 wiernych przyszło tego samego dnia uprzątnąć gruz, a dzień później odbyło się nabożeństwo.

Według Pavenki od początku pełnoskalowej inwazji Rosja zniszczyła lub uszkodziła ponad 800 miejsc kultu i doprowadziła do śmierci ponad 80 duchownych różnych wyznań. Szczególnie dotknięte są wspólnoty protestanckie na terenach okupowanych. W obwodzie ługańskim, gdzie przed 2014 rokiem działało około 150 protestanckich kościołów, dziś nie funkcjonuje już żaden.

Producent filmu dokumentalnego „A Faith Under Siege” Colby Barrett ocenił, że Kreml nasila ataki na kościoły, zwłaszcza zielonoświątkowe i baptystyczne. Jak zaznaczył, mimo bombardowań ukraińskie wspólnoty nadal organizują nabożeństwa, pomoc humanitarną i masowe chrzty.

W odpowiedzi na prześladowania religijne amerykański Kongres proceduje ponadpartyjną ustawę Russia’s War on Faith Act, przewidującą sankcje wobec rosyjskich urzędników odpowiedzialnych za ataki na miejsca kultu i ograniczanie wolności religijnej na okupowanych terenach Ukrainy.

Źródło opr.: Christian Daily