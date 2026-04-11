Rosja i Ukraina zgadzają się na tymczasowy rozejm w Wielkanoc prawosławną

Rosyjski rząd zgodził się na zawieszenie broni na czas Wielkanocy, która w kalendarzu prawosławnym przypada tydzień po dacie obchodzonej w Europie Zachodniej.

Rosyjski Kościół Prawosławny używa kalendarza juliańskiego, co oznacza, że wiele świąt chrześcijańskich obchodzonych jest w innych terminach niż w tych Kościołach, które posługują się bardziej powszechnym kalendarzem gregoriańskim.

Zawieszenie broni rozpocznie się o godz. 16.00 czasu lokalnego w sobotę 11 kwietnia i potrwa do końca Niedzieli Wielkanocnej. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że wojskom wydano rozkaz wstrzymania ognia „we wszystkich kierunkach”, choć ostrzegł, że są one gotowe odpowiedzieć na wszelkie „prowokacje” lub „agresywne działania”.

Ukraiński odpowiednik Putina, Wołodymyr Zełenski, dał do zrozumienia, że Ukraina uszanuje zawieszenie broni. Pisząc w internecie, Zełenski stwierdził, że Ukraina jest „gotowa na symetryczne kroki”.

„Ludzie potrzebują Wielkanocy wolnej od zagrożeń i rzeczywistego ruchu w stronę pokoju” — powiedział Zełenski, dodając, że byłby zadowolony, gdyby zawieszenie broni było kontynuowane bezterminowo także po Wielkanocy.

Rosja jak dotąd odrzucała kroki prowadzące do bardziej trwałego zawieszenia broni, argumentując, że najpierw trzeba uzgodnić porozumienie pokojowe.

Pozycja Rosji została wzmocniona przez odradzający się konflikt na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie dostawy broni i wysiłki dyplomatyczne są teraz kierowane z dala od Ukrainy, a Stany Zjednoczone złagodziły sankcje na rosyjską ropę z powodu zamknięcia Cieśniny Ormuz przez Iran.

Mówiąc wprost, Rosja znajduje się w korzystnym położeniu i nie ma powodu, by zgodzić się na zawieszenie broni, dopóki jej żądania nie zostaną spełnione.

Dodatkowo konflikt na Bliskim Wschodzie mógł bardzo dobrze przyczynić się do zobojętnienia ludzi na działania rosyjskiego rządu. Powtarzając za Putinem, Donald Trump często określa działania przeciwko Iranowi jako „operację wojskową”, a nie „wojnę”.

